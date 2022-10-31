Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге ATP
По сведениям ATP Ranking, первая ракетка Казахстана поднялся на две позиции и теперь располагается на 36-м месте. Свои рейтинговые дела также поправили Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев.
Рейтинг ATP на 31 октября:
36 (+2) Александр Бублик;
141 (+5) Тимофей Скатов;
235 (-1) Михаил Кукушкин;
287 (-8) Денис Евсеев;
321 (+10) Бейбит Жукаев;
324 (-10) Дмитрий Попко.
Фото: ktf.kz
В рейтинге парного разряда полуфиналисты турнира в Базеле, казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, также шагнули наверх, на три и шесть позиций соответственно. Голубев теперь 52-й, а Недовесов на 57-й строчке.
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