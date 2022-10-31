Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге ATP

Теннис Рейтинг Новый Фото: ktf.kz
31 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг лучших игроков мира. В мужском одиночном разряде лидер сборной Казахстана Александр Бублик, благодаря четвертьфиналу турнира в Базеле, накопил 70 очков, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ATP Ranking, первая ракетка Казахстана поднялся на две позиции и теперь располагается на 36-м месте. Свои рейтинговые дела также поправили Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев.

Рейтинг ATP на 31 октября:

  • 36 (+2) Александр Бублик;

  • 141 (+5) Тимофей Скатов;

  • 235 (-1) Михаил Кукушкин;

  • 287 (-8) Денис Евсеев;

  • 321 (+10) Бейбит Жукаев;

  • 324 (-10) Дмитрий Попко. 

Теннис Рейтинг АТП

Фото: ktf.kz

В рейтинге парного разряда полуфиналисты турнира в Базеле, казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, также шагнули наверх, на три и шесть позиций соответственно. Голубев теперь 52-й, а Недовесов на 57-й строчке.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.

 

Читайте также

Сборная Казахстана стала серебряным призером этапа Кубка мира по шорт-треку

"Астана" опережает "Актобе" за тур до окончания чемпионата КПЛ-2022

Казахстанцы стали победителями Кубка Азии Turan Barysy

Куандык Шынасилов
Тимофей Скатов Бублик Александр Голубев Андрей Кукушкин Михаил
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
LADA Granta,Opel Astra, Toyota Camry
7 человек госпитализировали после ДТП с участием 3 автомобилей в Алматы
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Опубликован китайский гороскоп на ноябрь для всех знаков восточного календаря
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления