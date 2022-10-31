Казахстанские теннисисты улучшили свои позиции в мировом рейтинге ATP

31 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг лучших игроков мира. В мужском одиночном разряде лидер сборной Казахстана Александр Бублик, благодаря четвертьфиналу турнира в Базеле, накопил 70 очков, сообщает Zakon.kz.

По сведениям ATP Ranking, первая ракетка Казахстана поднялся на две позиции и теперь располагается на 36-м месте. Свои рейтинговые дела также поправили Тимофей Скатов и Бейбит Жукаев.

Рейтинг ATP на 31 октября:

36 (+2) Александр Бублик;

141 (+5) Тимофей Скатов;

235 (-1) Михаил Кукушкин;

287 (-8) Денис Евсеев;

321 (+10) Бейбит Жукаев;

324 (-10) Дмитрий Попко.

Фото: ktf.kz

В рейтинге парного разряда полуфиналисты турнира в Базеле, казахстанцы Андрей Голубев и Александр Недовесов, также шагнули наверх, на три и шесть позиций соответственно. Голубев теперь 52-й, а Недовесов на 57-й строчке.

Заряжайте на лучшие события на Parimatch и участвуйте в рейтинге с призовым фондом на 60 млн тенге! Каждую неделю вас ждут розыгрыши ценных призов, включая iPhone 14, MacBook Air, Playstation 5, Apple Watch, и крупные бонусы.