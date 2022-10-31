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В Казахстане утвердили правила заключения договора пенсионного аннуитета

правила заключения договора пенсионного аннуитета Фото: Zakon.kz
Постановлением правления Агентства по регулированию и развитию финансового рынка утверждены правила заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений в страховую организацию, сообщает Zakon.kz.

Так, для заключения договора пенсионного аннуитета вкладчику ЕНПФ (получателю, страхователю) необходимо обратиться в страховую организацию и предоставить следующие документы:

  1. заявление;

  2. оригинал удостоверения личности либо электронный документ из сервиса цифровых документов;

  3. сведения о банковских реквизитах;

  4. копию документа, удостоверяющего личность лица, которое будет указано в договоре пенсионного аннуитета в качестве выгодоприобретателя в случае смерти вкладчика (получателя, страхователя, застрахованного лица);

  5. копию документа, удостоверяющего личность застрахованного.

Вместе с тем чтобы произвести перевод денег, необходимо представить в ЕНПФ следующие документы:

  • заявление о переводе пенсионных накоплений;

  • копию документа, удостоверяющего личность вкладчика, и его оригинал либо электронный документ из сервиса цифровых документов для обозрения;

  • оригинал договора пенсионного аннуитета, заключенного вкладчиком со страховой организацией.

При этом указывается, что при невозможности личного обращения вкладчика с заявлением он выдает физическому или юридическому лицу (поверенный) нотариально удостоверенную доверенность на обращение с заявлением с указанием в доверенности наименования страховой организации и полномочий по подписанию от своего имени заявления и договора пенсионного аннуитета.

Постановление вводится в действие с 8 ноября 2022 года.

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