Как получить страховую выплату по договору предпенсионного аннуитета занятым на вредных производствах

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 декабря 2023 года утвердило Правила осуществления, приостановления, возобновления и прекращения страховых выплат по договору предпенсионного аннуитетного страхования, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о страховых выплатах по договору предпенсионного аннуитета, которые осуществляются работникам, занятым на работах с вредными условиями труда при наступлении условий для выплаты. Для этого должен быть заключен договор предпенсионного аннуитета.

Для получения выплаты работодатель обращается к страховой организации с заявлением на осуществление страховых выплат в пользу работника в течение 7-ми рабочих дней после внесения в информационную систему уполномоченного органа по труду информации о прекращении трудового договора либо об изменениях условий трудового договора.

Заявление на осуществление страховых выплат представляется работодателем страховой организации, с которой имеется действующий на дату подачи заявления договор обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей.

После получения заявления страховая организация проводит проверку соответствия работника условиям получения страховой выплаты.

При получении страховой организацией из информационной системы уполномоченного органа по труду уведомления о несоответствии работника условиям получения страховой выплаты, страховая организация отказывает в осуществлении страховых выплат в течение трех рабочих дней со дня представления заявления.

При получении страховой организацией из информационной системы уполномоченного органа по труду уведомления о соответствии работника условиям получения страховой выплаты между страховой организацией и работодателем заключается договор предпенсионного аннуитета в пользу работника.

Страховые выплаты осуществляются путем ее перечисления страховой организацией в Государственную корпорацию "Правительство для граждан" с обязательным указанием периода страховых выплат и приложением списка получателей страховых выплат.

Страховые выплаты перечисляются в госкорпорацию ежемесячно не позднее 5 рабочего дня месяца, за который осуществляется страховая выплата.

Страховые выплаты осуществляются за период со дня получения им заявления на осуществление страховых выплат от работодателя и до достижения работником пенсионного возраста.



В случае смерти получателя страховая выплата осуществляется по месяц смерти включительно, при выезде получателя на постоянное место жительства за пределы РК – по месяц выезда включительно.

Ежемесячный размер страховой выплаты составляет одну величину прожиточного минимума, установленную на соответствующий финансовый год. В 2024 году она составляет 43 407 тенге.

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Согласно Социальному кодексу, казахстанцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК, занятые на работах с вредными условиями труда, при достижении 55-летнего возраста и уплате за них обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее 84 месяцев имеют право на специальную социальную выплату, состоящую из:

специального профессионального государственного пособия;

страховой выплаты по договору предпенсионного аннуитетного страхования;

профессиональной выплаты за счет средств работодателя;

пенсионной выплаты, сформированной за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда.

Право на выплаты возникает при условии прекращения работником трудовой деятельности на работах с вредными условиями труда или перевода на другую работу, исключающую воздействие вредных производственных факторов.