Дождь и снег ожидаются на большей части Казахстана 1-3 ноября

В ближайшие трое суток на большей части территории Казахстана установится неустойчивый характер погоды – пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом говорится в прогнозе погоды на 1-3 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 1 ноября на западе, северо-западе, 2-3 ноября в горных и предгорных районах юга и юго-востока страны пройдут сильные осадки.

По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра, в северной половине с низовой метелью, – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, резких изменений в температурном фоне по стране не произойдет, за исключением южных регионов, где 1 ноября температура воздуха днем составит +10...+22°C, затем 2 ноября понизится до +5...+13°C.

Ранее в РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода с ноября 2022 года по март 2023 года. Сообщалось, что в ноябре температура воздуха на всей территории республики прогнозируется в пределах климатической нормы; в декабре и в январе на большей части страны – выше нормы на 1°C; в конце зимы и в марте на большей части республики – около нормы, выше нормы на 1°C – на западе республики; в феврале и в начале весны на большей части Казахстана осадков ожидается меньше нормы.