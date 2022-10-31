Сколько стоит бензин в городах Казахстана — исследование

31 октября аналитики предоставили отчет, согласно которому за год бензин в Казахстане подорожал на 4%. Самые высокие цены зафиксированы в Костанае, Петропавловске и Алматы, сообщает Zakon.kz.

Исследователи еnergyprom.kz уточняют, что среди регионов Казахстана самый заметный рост цен наблюдался в Северо-Казахстанской области. Далее идут Павлодарская, Западно-Казахстанская области, а также Алматы.

Стоит отметить, наименьшее удорожание зафиксировано в Акмолинской и Мангистауской областях.

По данным экспертов, средняя по стране розничная цена на литр бензина АИ-92 в сентябре 2022 года составила 179 тг. Вместе с тем литр бензина марки АИ-95/96 стоил 211 тг, АИ-98 — 232 тг.

Самый дорогой бензин:

марки АИ-92 продавался в Петропавловске (184 тг за литр), Астане (182 тг за литр), Жезказгане (182 тг за литр) и Костанае (182 тг за литр);

марки АИ-95/96 реализовывался в Костанае (222 тг за литр), Петропавловске (217 тг за литр) и Алматы (215 тг за литр);

марки АИ-98 дороже всего обходился жителям Павлодара (242 тг за литр), Костаная (238 тг за литр) и Алматы (235 тг за литр).

Всего, как добавляют аналитики, за девять месяцев 2022 года в стране произвели более 3,7 млн тонн бензина.

В августе 2022 года сообщалось о том, что в Казахстане установлены предельные цены на дизтопливо.