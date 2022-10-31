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Ехавший из Костаная в Екатеринбург автобус опрокинулся в кювет в Челябинской области

Следовавший из Казахстана в Россию автобус опрокинулся в кювет в Челябинской области Фото: Telegram/gumvd74
В Челябинской области во время снегопада в кювет опрокинулся автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург. В автобусе были 22 пассажира. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД, сообщает Zakon.kz.

По данным Telegram-канала ГУ МВД России по Челябинской области, дорожно-транспортное происшествие произошло около 7:00 по времени Астаны на 85 км автодороги "Подъезд к городу Екатеринбургу" - на территории Кунашакского района.

Всего в автобусе находилось 22 пассажира, ехавших из Костаная в Екатеринбург на работу вахтовым методом, - говорится в сообщении.

Медпомощь в результате аварии понадобилась 13 пассажирам. Их доставили в медицинские учреждения Челябинска, Кунашакского и Каслинского районов.

По предварительным данным, водитель автобуса в условиях снегопада допустил опрокидывание транспортного средства в правый кювет.

Отмечается, что на место ДТП прибыли экипажи ГИБДД, руководство областной Госавтоинспекции, представители иных экстренных служб.

Полицейскими установлено, что управлявший автобусом 38-летний житель Екатеринбурга имеет 12-летний водительский стаж, к административной ответственности за нарушения ПДД РФ не привлекался.Пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

13 октября на трассе Самара – Шымкент перевернулся автобус. В момент дорожно-транспортного происшествия в салоне находились сотрудники одного из охранных агентств.

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