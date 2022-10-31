Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Биологическая безопасность

24 ноября вводится в действие новый для Казахстана закон "О биологической безопасности". Закон определяет основные биологические угрозы и принципы обеспечения билологической безопасности.

В частности, в Казахстане будет создана единая система учета и мониторинга данных об обращении патогенных биологических агентов, определены приоритеты и направления науки в области биобезопасности.

Также вводится в действие закон, который вносит сопутствующие поправки в ряд кодексов и законов по вопросам биологической безопасности.

Минздрав утвердил Правила осуществления и допуска к осуществлению референтных исследований в области биологической безопасности. Референтные исследования осуществляются в случаях:

в диагностически сложных и экспертных случаях;

для идентификации патогенных биологических агентов, включая проведение исследований в особо сложных случаях;

для изучения вновь выявленных патогенных биологических агентов;

для выдачи экспертного заключения при сомнительных или спорных случаях.

Референтные исследования в области биологической безопасности осуществляются референс-лабораторией независимо от форм собственности, за исключением исследований патогенных биологических агентов, вызывающих особо опасные инфекционные заболевания, которые осуществляют государственные предприятия и государственные учреждения, а также другие юридические лица, 100% голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат национальному холдингу.

Помимо этого Минздрав утвердил положение о комиссии по контролю за соблюдением требований в области биологической безопасности (режимная комиссия) и Правила проведения мониторинга эффективности внешней оценки биологических рисков.

Приказом МЧС утверждена Методика управления биологическими рисками. Документ включает в себя оценку биологических рисков и организацию мероприятий по снижению биологических рисков. Так, биологические риски разделены на 4 уровня (низкий, средний, высокий и допустимый).

Санитарно-эпидемиологическая безопасность

Утверждены Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам

К радиационно-опасным объектам относятся объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют, транспортируют или захоранивают источники излучения, радиоактивные вещества, материалы и при аварии на которых существует риск облучения ионизирующим излучением людей или радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Документом установлены требования к объектам по добыче и обогащению урановой руды, ядерным реакторам исследовательского назначения, кабинетам лучевой диагностики и терапии, объектам ядерной медицины, транспортированию, хранению и захоронению РАО, радиационному контролю объектов нефтегазового комплекса, к осуществлению радиационного контроля металлолома.

Изменен перечень продукции и объектов, подлежащих государственному санитарно-эпидемиологическому контролю.

В частности, изменен перечень объектов высокой эпидемической значимости, в который отдельно добавили объекты хранения средств или препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации, а также объекты, в которых осуществляется работа по приготовлению или расфасовке приманок, ловушек, рабочих растворов с использованием средств и препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

Исключены из данного перечня лаборатории, работающие с гельминтами.

В перечень объектов незначительной эпидемической значимости входят:

объекты по изготовлению, производству, переработке и реализации вакцин и иммунологических (иммунобиологических) лекарственных и диагностических препаратов выделены в отдельную категорию;

добавлены объекты по производству, переработке, реализации средств или препаратов дезинфекции, дезинсекции, дератизации.

В новой редакции утверждены Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические вещества".

Ранее данный документ регламентировал требования к условиям работы в микробиологических лабораториях, санитарно-гигиенической лаборатории, к хранению, и транспортировке (микроорганизмов), к лабораториям для диагностики COVID-19. Теперь соответствующие главы исключили.

Документирование

Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения свидетельства о рождении изложены в новой редакции.

Заявление о регистрации рождения ребенка можно будет подать в любой регистрирующий орган. Сейчас только по месту жительства родителей, либо по месту рождения ребенка.

Заявление о регистрации не требуется при осуществлении госрегистрации рождения ребенка через проактивную услугу по выбору заявителя в соответствии с законом "О государственных услугах".

Основаниями для государственной регистрации рождения ребенка являются медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения.

С июля 2023 года свидетельство о рождении будет оформляться и выдаваться через ЦОНы. Сейчас документ выдается местным исполнительным органом.

При рождении ребенка за пределами РК, заявление о рождении ребенка должно быть подано родителями либо другими заинтересованными лицами в загранучреждения РК не позднее двух месяцев со дня его рождения.

Сроки выдачи повторного свидетельства сокращены. Соответственно 3 рабочих дня, при наличии в ИС АГС акта о рождении, и 15 рабочих дней если актовая запись в ИС АГЗ отсутствует.

Гражданам без прописки в день выборов можно будет зарегистрироваться по адресу избирательного участка для включения в список избирателей.

Регистрация

Дополнения в Правилах регистрации внутренних мигрантов.

Так, говорится, что для реализации избирательного права и включения гражданина в список избирателей регистрация лиц, снятых с регистрации по месту жительства на основании заявления собственника жилища, здания или помещения, в день выборов допускается в здании или помещении по адресу избирательного участка.

ЧС

План действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального масштаба будет распространяться не только на ЧС, вызванные наводнениями, паводками, лесными и степными пожарами, землетрясениями, но и опасными биологическими факторами, эпидемиями, эпизоотиями и эпифитотиями.

В план действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального масштаба также включили мероприятия по борьбе с опасными биологическими факторами.

Радиационная безопасность

Минздрав утвердил Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам.

К таким объектам относятся объекты, на которых хранят, перерабатывают, используют, транспортируют или захоранивают источники излучения, радиоактивные вещества, материалы и, при аварии на которых, существует риск облучения ионизирующим излучением людей или радиоактивное загрязнение окружающей среды.

Документом установлены требования к объектам по добыче и обогащению урановой руды, ядерным реакторам исследовательского назначения, кабинетам лучевой диагностики и терапии, объектам ядерной медицины, транспортированию, хранению и захоронению РАО, радиационному контролю объектов нефтегазового комплекса, к осуществлению радиационного контроля металлолома.

Персонал объектов обеспечивается специальной одеждой и обувью и средствами индивидуальной защиты. Лица, вновь поступившие или переводимые на работу с источниками излучения, обучаются безопасным методам работы, правилам личной гигиены и проходят инструктаж. Персонал объектов проходит обязательные медицинские осмотры.

Транспорт

Обновлены Правила проведения медосмотра для получения водительских прав.

В частности, вместо стандарта оказания госуслуги в документе появился Перечень основных требований к оказанию госуслуги "Выдача справки о допуске к управлению транспортным средством".

Также документом регламентирована трансграничная передача персональных медицинских данных на территорию иностранных государств с согласия услугополучателя.

Изменен порядок выдачи сертификата организации по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники гражданской авиации. В частности, внесено дополнение, согласно которому при изменении области действия сертификата, сертификат выдается на срок действия ранее выданного (текущего) сертификата. Ранее в документе речь шла о расширении области действия сертификата.

Помимо этого в новой редакции изложен соответствующий стандарт государственной услуги.

Кроме того, изменен порядок выдачи и продления срока действия свидетельств авиационного персонала. В частности, в документе появился новый пункт:

Для свидетельств авиационного персонала применяются следующие классы (виды) медицинских сертификатов:

медицинский сертификат 1 класса:

для свидетельства пилота коммерческой авиации CPL (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

для свидетельства пилота многочленного экипажа MPL (самолета);

для свидетельства линейного пилота ATPL (самолета, вертолета, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

медицинский сертификат 2 класса:

для свидетельства частного пилота PPL (самолета, вертолета, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

для свидетельства штурмана FNL;

для свидетельства бортинженера (бортмеханика) FEL;

для свидетельства бортрадиста FROL;

для свидетельства пилота свободного аэростата FBPL;

для свидетельства пилота планера GPL;

медицинский сертификат 3 класса:

для свидетельства диспетчера обслуживания воздушного движения ATCL;

для свидетельства внешнего пилота RPL (самолета, дирижабля, планера, винтокрыла, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы или свободного аэростата);

медицинский сертификат ЛИСЛА:

для свидетельства пилота сверхлегкого воздушного судна ULAPL (мотодельтаплана, автожира, дирижабля, воздушного судна с системой увеличения подъемной силы);

для свидетельства пилота легкого воздушного судна LAPL (самолета, вертолета).

Также документом установлено, что срок действия квалификационной отметки члена летного экипажа не прерывается и продлевается от даты его истечения при продлении срока действия квалификационной отметки в течение 90 дней до его истечения.

Вместо стандарта госуслуги в документе появился Перечень основных требований к оказанию государственной услуги "Выдача свидетельств авиационному персоналу".

Также в новой редакции изложены заявление для выдачи свидетельства пилота, штурмана, бортинженера (бортмеханика), заявление для свидетельства персонала по техническому обслуживанию воздушных судов.

Вводится в действие порядок выдачи свидетельства авиационного персонала внешним пилотам.

Также для них определены квалификационные требования:

возраст - с 18 лет;

действующее медицинское заключение 3 класса;

прохождение курса теоретической подготовки, разработанного в соответствии с Типовыми программами, в сертифицированном АУЦ.

Утвержден новый стандарт госуслуги "Субсидирование убытков перевозчика, связанных с осуществлением автомобильных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в межрайонном (междугородном внутриобластном), внутрирайонном, городском (сельском) и пригородном сообщениях".

Товарные биржи

Изменения в правилах выдачи лицензии на право занятия деятельностью товарных бирж. Утверждены новые формы заявления для получения и для переоформления лицензии.

Также утвержден новый стандарт госуслуги.

Земля

Новым областям присвоены коды для кадастровых номеров.

В частности, у области Абай код - 23, у Жетісу - 24 и Ұлытау – 25.

Государственные закупки

Новшества в госзакупках:

пересмотрен показатель финансовой устойчивости по проектным работам и работам по комплексной вневедомственной экспертизе, а также услугам технического надзора;

расчет критерия, влияющего на конкурсное ценовое предложение в части наличия опыта оказанных услуг снижен с 10 до 5 лет;

исключены факты дублирующих сведений, пересмотрены подходы по корректировке, а также подтверждения опыта работы в Электронном депозитарии, в том числе по внебюджетным средствам;

подтверждение обладания материальными ресурсами в госзакупках инжиниринговых услуг и управления проектами соответствующим разрешением (уведомлением);

возможность участия официальных представителей производителей транспортных средств и с/х техники (дилеров и дистрибьюторов) в закупках товаров, на которые установлены изъятия из национального режима;

осуществление госзакупок товаров, на которые установлены изъятия из национального режима иными способами среди всех потенциальных поставщиков, в случае признания таких госзакупок несостоявшимися ввиду отсутствия представленных заявок;

возможность расторжения договора о госзакупках в случае привлечения поставщиком несогласованных с заказчиком субподрядчиков;

прием заявок с 09.00 по времени Астаны, после дня размещения протокола предварительного обсуждения конкурсной документации;

регламентирован порядок представления поставщиком договора страхования ГПО.

Инвестиции

Утверждены правила признания физических лиц квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг.

Так, физическое лицо признается квалифицированным инвестором при условии соответствия одному или нескольким из следующих требований:

имеет высшее финансовое, экономическое, математическое образование или высшее образование в области информационных технологий;

имеет не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst", сертификат "Certified International Investment Analyst", сертификат "Financial Risk Manager" и др.;

имеет трудовой стаж не менее 3 лет в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений;

наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8 500 МРП;

не менее 50 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение 12 последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

Экспорт

Со 2 ноября еще на полгода продлен запрет на вывоз лома и отходов цветных и черных металлов.

Также конкретизирован перечень отходов и лома по кодам ТН ВЭД ЕЭС для вывоза:

всеми видами транспорта;

автомобильным и морским видом транспорта;

автомобильным и морским видом транспорта бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Медицина

Изменения в правилах констатации необратимой гибели головного мозга.

Так, для констатации необратимой гибели головного мозга приказом руководителя организации здравоохранения утверждается персональный состав постоянно действующего консилиума с участием не менее 3 человек: председателя консилиума, в лице руководителя организации здравоохранения или заместителя руководителя организации здравоохранения по медицинской части, невролога или нейрохирурга с опытом работы по специальности не менее 5 лет, анестезиолога-реаниматолога с опытом работы по специальности не менее 5 лет.

В консилиум не включаются специалисты, принимающие участие в заборе и трансплантации органов.

Пенсионный аннуитет

Утверждены Правила заключения договора пенсионного аннуитета вкладчиком (получателем, страхователем) со страховой организацией и перевода пенсионных накоплений (выкупной суммы) в страховую организацию, ЕНПФ по договору пенсионного аннуитета.

Договор пенсионного аннуитета или дополнительное соглашение к договору пенсионного аннуитета заключается путем письменного обращения вкладчика в страховую организацию.

Договор пенсионного аннуитета вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента перечисления ЕНПФ или страховой организацией-отправителем суммы страховой премии в страховую организацию в полном объеме.