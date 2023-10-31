Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве в ноябре 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Юридические лица

В случае допущения ошибки в наименовании организации, ее можно исправить.

Минюст утвердил правила оказания госуслуги по корректировке наименования юридического лица, филиала и представительства.

Актуализация осуществляется путем внесения изменений в государственную базу данных "Юридические лица" в случае допущения ошибки в наименовании юридического лица, филиала и представительства.

Некоммерческим организациям услугу оказывает Минюст, коммерческим - правительство для граждан.

Актуализацию наименования общественных и религиозных объединений с республиканским и региональным статусом, в том числе политических партий, Республиканской нотариальной палаты, Республиканской коллегии адвокатов, Республиканской палаты ЧСИ, Национальной палаты предпринимателей, Палаты судебных экспертов, Арбитражной палаты Казахстана, Республиканской коллегии юридических консультантов, филиалов и представительств иностранных и международных некоммерческих неправительственных объединений, осуществляет министерство.

Актуализация (корректировка) наименования созданных, реорганизованных юридических лиц, их филиалов и представительств, общественных и религиозных объединений с местным статусом, фондов и объединений юридических лиц, филиалов и представительств общественных и религиозных объединений, осуществляется территориальными органами юстиции.

Для получения госуслуги надо подать заявление с приложением перечня документов через филиалы Госкорпорации или веб-портал "электронного правительства".

Естественные монополии

Министерство нацэкономики внесло изменения в Правила осуществления деятельности субъектами естественных монополий.

В частности, внесено дополнение, согласно которому субъекты естественных монополий размещают или актуализируют в автоматизированной информационной системе государственного градостроительного кадастра в машиночитаемом виде:

информацию о (об):

резерве;

установленной мощности и (или) емкости;

наличии свободных и доступных мощностей и (или) емкостей;

пропускных способностях сетей;

месте нахождения (с указанием наименования улиц населенного пункта);

протяженности;

количестве забронированных мощностей и (или) емкостей и их сроках бронирования;

количестве занятых мощностей и (или) емкостей, используемых в технологическом процессе для предоставления услуг конечным потребителям;

схемы размещения сетей или иного имущества, используемого при предоставлении регулируемых услуг, за исключением сведений, относящихся к государственным секретам и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами РК.

Зерновые расписки

Обновлены правила оказания госуслуги по выдаче лицензии на оказание услуг по складской деятельности с выпуском зерновых расписок.

Услуга электронная (частично автоматизированная), оказывается через веб-портал "электронного правительства".

Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество (зернохранилище, элеватор, хлебоприемный пункт) и его технических характеристиках, о лицензии, об оплате в бюджет лицензионного сбора, услугодатель получает из государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

Сервис цифровых документов доступен для субъектов, авторизованных в мобильном приложении и информационных системах пользователей.

Для использования цифрового документа необходимо пройти авторизацию методами доступными в мобильном приложении и информационных системах пользователей, далее в разделе "Цифровые документы" просматривает необходимый документ для дальнейшего использования.

Транспорт

Автошколы должны будут подавать уведомление в МВД о начале и прекращении своей деятельности согласно утвержденной форме.

Расширен перечень лиц, обслуживаемых в VIP-залах аэропортов.

В перечень лиц, обслуживаемых в специально отведенных залах аэропортов, добавлены руководитель Судебной администрации РК и его заместители.

Также уточнено, что в перечень входят:

судьи Конституционного суда, председатели судебных коллегий и судьи Верховного суда (ранее речь шла о председателях надзорных судебных коллегий)

руководители аппаратов палат Парламента, Конституционного суда (исключен Верховный суд).

Экология

Обновлены Правила выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду.

Документ определяет:

Порядок выдачи комплексного экологического разрешения;

Порядок выдачи экологического разрешения на воздействие для объектов I категории;

Порядок выдачи экологического разрешения на воздействие для объектов II категории;

Порядок предоставления декларации о воздействии на окружающую среду;

Условия выдачи экологических разрешений.

Земля

Обновлены Правила предоставления прав на земельные участки под ИЖС.

Что изменилось

Земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) предоставляют на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения. Если отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

При испрашивании земельных участков заявления граждан берут на специальный учет и удовлетворяют по мере подготовки площадок для отвода либо при наличии свободных территорий для ИЖС.

Список очередников акиматы ведут в электронном формате. База очередников интегрирована с Единым государственным кадастром недвижимого имущества (ЕГКН) и базой "Физические лица". Очередники со статусами "Умерший", "Выехавший на постоянное место жительства" автоматически исключаются из списка очередников.

Граждане, получившие земельные участки для ИЖС, либо отказавшиеся от предложенного земельного участка исключаются из списка очередников, а в ИС ЕГКН автоматически сменяется порядковый номер очередности.

Информация о подготовке площадок для отвода и о списках очередности размещается на специальных информационных стендах и в СМИ на казахском и русском языках не реже одного раза в квартал.

Недропользование

Изменились Правила приобретения недропользователями и их подрядчиками товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана.

В частности, теперь при обжаловании потенциальным поставщиком в судебном порядке действий (бездействия), решений заказчика, не позднее пяти рабочих дней со дня размещения протокола подведения итогов открытого конкурса, открытого конкурса на понижение (электронные торги), срок заключения договора о приобретении ТРУ (товары, работы, услуги) приостанавливается до вступления в силу решения суда по итогам рассмотрения такого обжалования.

Обжалование действий (бездействия), решений заказчика лицом, не принимавшим участие в открытом конкурсе, открытом конкурсе на понижение (электронные торги), не приостанавливает срок заключения договора о приобретении ТРУ.

В Перечень ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана, которые приобретаются без учета норм Кодекса "О недрах и недропользовании", добавлено: возмещение командировочных расходов в соответствии со статьей 127 Трудового кодекса РК.

Лицензирование

Обновлены правила оказания госуслуги по выдаче лицензии на производство и реализацию пестицидов.

Государственная услуга оказывается местными исполнительными органами областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента через веб-портал "электронного правительства".

Срок оказания госуслуги для выдачи лицензии - 11 рабочих дней (ранее было 10), для переоформления - 3 рабочих дня.

Услуга электронная (частично автоматизированная).

Стоимость услуги не изменилась и составляет 10 МРП (34 500 тенге) за выдачу лицензии и 10% от ставки при выдаче лицензии – за ее переоформление.

К основаниям для отказа в выдаче лицензии добавлено отсутствие согласия услугополучателя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

Труд, занятость населения

Внесены изменения в правила организации специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью.

В новой редакции изложена форма Сведения о лицах, трудоустроенных на специальные рабочие места. В частности, добавлено пояснение по ее заполнению.

Форма заполняется работодателями на казахском и русском языках и предоставляется в карьерные центры.

Подписывается первым руководителем, либо лицом, исполняющим его обязанности, с указанием его фамилии и инициалов.

В форме указываются наименование, БИН работодателя, банк обслуживания, ФИО лица с инвалидностью, трудоустроенного на социальное рабочее место, размер его заработной платы, количество отработанных дней, сумма начисленной зарплаты, сумма, подлежащая компенсации из бюджета.

Министерство труда обновило правила квотирования рабочих мест для выпускников, оставшихся без родителей, лиц, освобожденных из мест лишения свободы, лиц, состоящих на учете службы пробации.

Квота устанавливается независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также ИП в процентном выражении от списочной численности работников организации и пересматривается ежегодно.

Работодатели в соответствии с установленной квотой в течение 6 месяцев со дня введения квоты предоставляют рабочие места.

Размер квоты устанавливается с учетом складывающейся ситуации на региональных рынках труда, численности выпускников текущего года и необходимости оказания им содействия в трудоустройстве.

В случае отсутствия в населенных пунктах выпускников текущего года квота в организациях, находящихся на территории данных населенных пунктов, не устанавливается.

Выполнением квоты является трудоустройство работодателем выпускников текущего года на вакантные или предоставленные в рамках установленной квоты рабочие места, подтвержденное заключением трудового договора на срок не менее трех месяцев, сведения о котором работодатели предоставляют в карьерные центры.

Административно-территориальное устройство

Правительство утвердило Генеральный план города Шымкента.

Документ определяет:

основные направления развития территории города Шымкента, включая социальную, рекреационную, производственную, транспортную и инженерную инфраструктуры, с учетом природно-климатических, сложившихся и прогнозируемых демографических и социально-экономических условий;

функциональное зонирование и ограничение на использование территорий этих зон;

меры по защите территории от опасных (вредных) воздействий природных и техногенных явлений и процессов, улучшению экологической обстановки;

основные направления по разработке транспортного раздела, генеральную схему улично-дорожной сети и комплексную схему организации дорожного движения;

иные меры по обеспечению устойчивого развития города.

Генеральный план является основой для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, сохранения и развития территорий природного комплекса, реконструкции жилых и реорганизации производственных территорий, развития общественных, деловых и культурных центров, объектов туризма и отдыха, комплексного благоустройства и эстетической организации городской среды, разработки и реализации градостроительных планов развития территорий пяти административных районов и других территориальных единиц Шымкента, проектов планировки и застройки города.

В рамках комплексного развития одного из крупнейших промышленных, торговых и культурных центров страны увеличатся объемы жилищного строительства, появятся новые производственные зоны, объездная ж/д ветка и вокзал с пропускной способностью в 20 тыс. пассажиров в сутки.

Большое внимание будет уделено вопросам модернизации промышленных территорий. Их площадь до 2035 года планируют увеличить на 5 тыс. га за счет строительства новых индустриальных зон. В них будут развивать 14 перспективных промышленных кластеров.

В результате принятых мер ожидается, что к 2035 году в социально-экономических отраслях города будет более 1 млн рабочих мест.

Также будут ликвидированы зоны экологического риска, разработаны проекты водоохранных полос и зон рек Бaдaм, Кошкaрaтa, Кaрaсу и Сайрамсу.

Вывоз лома и ЦЧМ

Запрет на вывоз лома и цветных и черных металлов из Казахстана продлен еще на полгода.

С 7 ноября 2023 года вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана:

всеми видами транспорта: отходов и лома медных, алюминиевых, свинцовых, а также отработавших свинцовых аккумуляторов, отходов и лома аккумуляторов;

автомобильным и морским видом транспорта: лома и отходов черных металлов;

автомобильным и морским видом транспорта: бывших в употреблении труб, рельсов, элементов железнодорожного полотна и подвижного состава.

Документ принят с целью увеличения загрузки отечественных предприятий, испытывающих дефицит в ломе и одной из мер борьбы с нелегальным оборотом лома.

Противодействие терроризму

В ряд постановлений правительства внесены изменения по вопросам противодействия терроризму.

Поправки касаются вопросов социальной реабилитации потерпевших, возмещения материального ущерба в связи с использованием в антитеррористической операции транспортных средств, возмещения имущественного вреда, причиненного физическим и юридическим лицам в результате акта терроризма, а также возмещения вреда гражданам и юридическим лицам, причиненного правомерными действиями госорганов при пресечении акта терроризма.

Международное сотрудничество

Соглашение о взаимном освобождении от визовых требований между правительствами Казахстана и Китая вступает в силу 10 ноября 2023 года.

Граждане двух стран освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения госграницы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

Соглашение об обмене информацией в отношении граждан Казахстана и Китая вступает в силу 11 ноября 2023 года

Документом предусмотрен обмен информацией по четырем направлениям: о въехавших гражданах сторон (в безвизовом порядке), выданных визах, нарушениях правил въезда и пребывания, лицах, принятых в гражданство.

Договор между Казахстаном и Узбекистаном о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания вступает в силу 12 ноября 2023 года.

Требования к выдаче осужденных лиц следующие: осужденный должен иметь гражданство, совершенное им действие должно быть преступлением в обеих странах, обе страны должны согласиться на передачу, также необходимо согласие самого осужденного.

Осужденный не выдается в случае, если это подрывает суверенитет и безопасность страны, если это противоречит национальному законодательству, у него есть финансовые долги.