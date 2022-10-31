В Астане пьяный водитель Volkswagen снес остановку и вылетел на стоянку
Видео с места происшествия зафиксировали камеры наблюдения.
Как уточнили в пресс-службе полиции города, водитель Volkswagen следовал по проспекту Абылай хана. После совершения маневра машина врезалась в остановочный комплекс и "упала" на стоянку, повредив две машины.
После проведения медэкспертизы стало известно, что 31-летний водитель находился в состоянии опьянения.
В пресс-службе полиции добавили, что никто не пострадал.
Также отмечено, что в отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 608 КРКобАП. Машина водворена на коммунальную стоянку.
По решению суда нарушитель арестован на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.Пресс-служба ДП Астаны
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в кювет опрокинулся автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург. Пострадали 13 пассажиров.