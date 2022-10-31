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В Астане пьяный водитель Volkswagen снес остановку и вылетел на стоянку

ДТП в Астане Фото: Zakon.kz
В Астане ночью 28 октября водитель, не справившись с управлением, врезался в остановку и вылетел на стоянку с припаркованными авто. Как рассказали Zakon.kz в полиции столицы, мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Видео с места происшествия зафиксировали камеры наблюдения.

Как уточнили в пресс-службе полиции города, водитель Volkswagen следовал по проспекту Абылай хана. После совершения маневра машина врезалась в остановочный комплекс и "упала" на стоянку, повредив две машины.

После проведения медэкспертизы стало известно, что 31-летний водитель находился в состоянии опьянения.

В пресс-службе полиции добавили, что никто не пострадал.

Также отмечено, что в отношении нарушителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 608 КРКобАП. Машина водворена на коммунальную стоянку.

По решению суда нарушитель арестован на 20 суток с лишением права управления транспортным средством сроком на 7 лет.Пресс-служба ДП Астаны

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в кювет опрокинулся автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург. Пострадали 13 пассажиров.

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Анастасия Московчук
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