В Казахстане чаще всего пропадают без вести мужчины и несовершеннолетние
Нурлан Темирбаев, ссылаясь на данные Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК, сообщил, что из 2075 лиц, пропавших без вести, в Казахстане за девять месяцев найдены 1189. Продолжаются поиски 801 человека. Еще по 59 фактам пропажи дела прекращены по иным основаниям.
В 2022 году пропавшими без вести признаны 186 несовершеннолетних, из них найдены 176, продолжаются поиски шести. Из них двое пропали в Шымкенте, и по одному – в Акмолинской, Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.
Согласно статданным, в большинстве случаев пропадают мужчины. Это связано с их выездом на сезонные работы, в рейсы и командировки. Среди женщин часто пропадают без вести злоупотребляющие алкоголем, а среди подростков – дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно. Бывают также случаи, когда дети убегают из дома и школы, чтобы избежать наказания со стороны родителей или для игры в компьютерных клубах. Нурлан Темирбаев
По его словам, также молодые люди знакомятся на сайтах знакомств и договариваются о свидании. В большинстве случаев, добавил он, на такие поступки идут несовершеннолетние девушки.
Они уходят из дома, не сообщая родителям и родственникам о своих намерениях жить с молодым человеком, с которым они познакомились в интернете, и не дают о себе знать в течение длительного времени. Нурлан Темирбаев
Спикер добавил, что в более 80 из 100 случаев пропавших без вести разыскивают и возвращают родным.