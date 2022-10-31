В Казахстане чаще всего пропадают без вести мужчины и несовершеннолетние

С начала 2022 года в Казахстане пропали без вести 2075 человек. Большинство из них на сегодня найдены. Такие данные привел старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента криминальной полиции МВД Нурлан Темирбаев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Темирбаев, ссылаясь на данные Комитета правовой статистики и специального учета Генеральной прокуратуры РК, сообщил, что из 2075 лиц, пропавших без вести, в Казахстане за девять месяцев найдены 1189. Продолжаются поиски 801 человека. Еще по 59 фактам пропажи дела прекращены по иным основаниям.

В 2022 году пропавшими без вести признаны 186 несовершеннолетних, из них найдены 176, продолжаются поиски шести. Из них двое пропали в Шымкенте, и по одному – в Акмолинской, Алматинской, Жетысуской и Туркестанской областях.

Согласно статданным, в большинстве случаев пропадают мужчины. Это связано с их выездом на сезонные работы, в рейсы и командировки. Среди женщин часто пропадают без вести злоупотребляющие алкоголем, а среди подростков – дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, желание детей жить отдельно. Бывают также случаи, когда дети убегают из дома и школы, чтобы избежать наказания со стороны родителей или для игры в компьютерных клубах. Нурлан Темирбаев

По его словам, также молодые люди знакомятся на сайтах знакомств и договариваются о свидании. В большинстве случаев, добавил он, на такие поступки идут несовершеннолетние девушки.

Они уходят из дома, не сообщая родителям и родственникам о своих намерениях жить с молодым человеком, с которым они познакомились в интернете, и не дают о себе знать в течение длительного времени. Нурлан Темирбаев

Спикер добавил, что в более 80 из 100 случаев пропавших без вести разыскивают и возвращают родным.