Полицейские описали людей, которые чаще всего пропадают без вести

По данным департамента полиции области Абай, с начала года в полицию поступило 155 заявлений о безвестном исчезновении людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Noks.kz, в результате поисковых мероприятий установлено местонахождение 151 человека.

До сих пор идет работа по 4 случаям. В поисках задействованы участковые, криминальная полиция, волонтеры и другие службы.

"Чаще всего пропадают несовершеннолетние и люди с психическими расстройствами. Причины – семейные конфликты и эмоциональная нестабильность", – отметили в ДП области Абай.

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