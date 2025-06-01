#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
510.81
578.59
6.51
Общество

Полицейские описали людей, которые чаще всего пропадают без вести

Поиск пропавших людей, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 05:53 Фото: pexels
По данным департамента полиции области Абай, с начала года в полицию поступило 155 заявлений о безвестном исчезновении людей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Noks.kz, в результате поисковых мероприятий установлено местонахождение 151 человека.

До сих пор идет работа по 4 случаям. В поисках задействованы участковые, криминальная полиция, волонтеры и другие службы.

"Чаще всего пропадают несовершеннолетние и люди с психическими расстройствами. Причины – семейные конфликты и эмоциональная нестабильность", – отметили в ДП области Абай.

Ранее мы сообщали о том, что в Экибастузе месяц ищут 64-летнего мужчину.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
400 фильмов на казахском языке от местных и мировых студий появится на платформе TV+ от "Казахтелеком"
Общество
21:00, 31 мая 2025
400 фильмов на казахском языке от местных и мировых студий появится на платформе TV+ от "Казахтелеком"
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня
Общество
18:00, 31 мая 2025
Какая погода ждет Астану, Алматы и Шымкент с 1 по 3 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: