МВД советует казахстанцам "переобуть" авто

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД посоветовала казахстанцам не откладывать с "переобувкой" автотранспорта, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Шугыла Турлыбек напомнила, что движение транспорта на дорогах требует особого внимания в связи с наступлением зимнего периода.

В соответствии с законодательством в зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами. Зимние шины, в случае их применения, устанавливаются на всех колесах транспортного средства. Представитель МВД Шугыла Турлыбек

В связи с этим она посоветовала казахстанцам не откладывать с "переобувкой" автотранспорта.

Также для безопасности участников дорожного движения она призвала граждан заблаговременно планировать маршрут движения на транспорте с учетом погодных условий. А также быть внимательными к сообщениям службы спасения и не выезжать на загородные трассы при ухудшении погодных условий.

31 октября стало известно о том, что в Челябинской области во время снегопада в кювет опрокинулся автобус из Казахстана, следовавший в Екатеринбург. В автобусе были 22 пассажира.