Подпольный цех с алкоголем на 7 млн тенге выявили в Костанайской области

Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в подпольном цехе обнаружена алкогольная продукция без учетно-контрольных марок (УКМ) на сумму более 7 млн тенге.

В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тыс. бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.