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Законодательство РК

Подпольный цех с алкоголем на 7 млн тенге выявили в Костанайской области

Подпольный цех с алкоголем на 7 млн тенге выявили в Костанайской области Фото: unsplash
Департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Костанайской области установлена и пресечена деятельность подпольного цеха по производству алкогольной продукции, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в подпольном цехе обнаружена алкогольная продукция без учетно-контрольных марок (УКМ) на сумму более 7 млн тенге.

В ходе проведения обыска установлена и изъята готовая водочная продукция в количестве более 6 тыс. бутылок, 200 литров спирта, крышки с дозатором, шланги, спиртомер, – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расследование продолжается, а иная информация в интересах следствия в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ранее сообщалось, что сотрудники Департамента АФМ по Астане задержали гражданина, пытавшегося ввезти из Стамбула в Казахстан 7178 единиц контрабандных ювелирных изделий весом более 28 кг. Чемодан с драгоценностями задержали в аэропорту столицы. Общая таможенная стоимость незадекларированных "ювелирных изделий", согласно заключению специалистов, превысила 560 млн тенге.

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