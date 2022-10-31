Алматинский апорт может стать национальным брендом Казахстана

Корреспондент Первого канала Евразия встретилась с теми, кто уже не один год старается возродить полноценное производство этого сорта яблок и поможет выполнить задачу, поставленную президентом страны.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что алматинские яблоки могут по праву стать узнаваемым во всем мире национальным брендом.

Регион наряду со своими яблоками славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, то область будет обеспечивать весь Казахстан и даже станет экспортером. Касым-Жомарт Токаев

Когда-то, еще в 1970-е годы, в Алматинской области выращивали около 80% всего апорта республики. Огромные спелые плоды весом до 600-700 граммов радовали глаз и вкусовые рецепторы. Но с развитием частной собственности в предгорьях стали вырубать яблоневые сады, и теперь в самом Алматы это чудо света днем с огнем не сыщешь. Невелики площади произрастания этого фрукта и в области.

В области апорт выращивают на 348 га садов. Это те, что дают урожай сегодня. Всего 32 хозяйства занимаются этим сортом. Ерлан Османбеков, начальник отдела областного управления сельского хозяйства

Между тем предпринимателям невыгодно выращивать настоящий апорт. Не помогли даже субсидии, на которые государство выделяло средства с 2011 по 2018 год. В 2013 году, например, апорт сильно пострадал от бактериального ожога. Пока соблюсти все условия под силу только ученым.

Апорт, вы знаете, растет на высоте выше уровня моря на 700-1300 метров. Очень много внимания требует к себе. Урожай дает только на седьмой-восьмой год, наряду с этим в год нужно поливать шесть-семь раз в пору вегетации. Сауле Казыбаева, зампредседателя правления по науке "КазНИИ плодоовощеводства"

Особый вклад в возрождение алматинского апорта внес ученый Магжан Исин. В 2009-2011 годах по всему Джунгарскому Алатау он с учениками собрал различные виды яблони Сиверса и выявил, что только несколько из них пригодны для подвоя.

Эти 11 форм высадили в питомнике, привили черенки безвирусного апорта, опыление сделали. Осенью 2014 года получили двухлетние саженцы. В 2015 году высадили 5 га сада. Саги Солтанбеков, директор регионального филиала ТОО "КазНИИ плодоовощеводства "Талгар"

В следующем году ученые ожидают получить первый полноценный урожай, который, возможно, даст развитие яблоневым садам во всей Алматинской области. Если дело пойдет, то ученые планируют выходить на местные органы власти, чтобы им выделили территорию для взращивания капризного, но столь вожделенного апорта.