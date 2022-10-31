В Казахстане туристский взнос с иностранцев будут взимать с 2023 года
Туристский взнос будет взиматься с иностранных туристов за каждые сутки пребывания в местах их размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах и районах.
К туристскому взносу для иностранцев в местах размещения туристов применяются следующие ставки:
с 1 января по 31 декабря 2022 года включительно – 0% от стоимости пребывания;
с 1 января 2023 года – не более 5 % от стоимости пребывания.
Ставка туристского взноса устанавливается местными исполнительными органами (акиматами), соответственно, платежи будут идти в местный бюджет.
При этом сумма турвзноса не включается в стоимость проживания.
Операторами туристского взноса признаются лица, предоставляющие места размещения туристов.
Некоторые регионы Казахстана уже направили размеры ставок на утверждение (пока в проектах на обсуждении).
Предположительно, будут действовать следующие ставки:
по городу Астане (с 1 января по 30 июня) 5%;
по Қонаеву (Алматинская область) 5%;
по Шускому району (Жамбылская область) 0%;
по Ордабасынскому району (Туркестанская область) 0%;
по Жетысайскому району (Туркестанская область) 0%;
по Сарыагашскому району (Туркестанская область) 0%;
по Шардараинскому району (Туркестанская область) 5%;
по Рудному (Костанайская область) 5%;
по Карабалыкскому району (Костанайская область) 1%.
Как отмечается, в течение года ставки туристского взноса для иностранцев дифференцируются в зависимости от актуальных статистических данных или сезонности.
При этом за неполный день пребывания иностранцев в местах размещения туристов туристский взнос взимается как за полный день пребывания.
Туристский взнос взимается туроператорами в момент регистрации иностранцев в местах размещения туристов при предъявлении ими документов, удостоверяющих их личность.
При этом операторы должны информировать иностранцев о взимаемом туристском взносе за каждые сутки пребывания перед их регистрацией.
При выезде иностранцев из мест пребывания операторы выдают документы, подтверждающие факт уплаты туристского взноса.