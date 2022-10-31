Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

30 октября на трассе Кобда – Жиренкопа произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибли два водителя и пассажир, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в полиции Актюбинской области, 24-летний водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Vesta.

Оба водителя и пассажир скончались на месте происшествия от полученных травм, отметили в полиции.

Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области

Также сказано, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.

17 октября сообщалось о смертельном ДТП, которое произошло на трассе в Павлодарской области. Тогда 73-летний водитель автомашины Toyota Alphard вблизи села Коряковка не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.