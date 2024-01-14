Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области
Фото: diapazon.kz
Авария произошла на 205 км автодороги Актобе – Астрахань. Столкнулись четыре машины. В результате происшествия на месте погибли водитель Mitsubishi и двое его пассажиров. Все они были членами одной семьи, сообщает Zakon.kz.
Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области 13 января. Об этом сообщает "Диапазон".
"Это были члены одной семьи - отец, сын и мать", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Накануне в ЗКО на трассе Уральск-Атырау произошла смертельная авария: погибли три человека.
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