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Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области

Фото: diapazon.kz Фото: diapazon.kz
Авария произошла на 205 км автодороги Актобе – Астрахань. Столкнулись четыре машины. В результате происшествия на месте погибли водитель Mitsubishi и двое его пассажиров. Все они были членами одной семьи, сообщает Zakon.kz.

Три человека погибли в ДТП на трассе в Актюбинской области 13 января. Об этом сообщает "Диапазон".

"Это были члены одной семьи - отец, сын и мать", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Накануне в ЗКО на трассе Уральск-Атырау произошла смертельная авария: погибли три человека.

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