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В Павлодарской области на трассе произошло смертельное ДТП

В Павлодарской области на трассе произошло смертельное ДТП Фото: polisia.kz
16 октября в 15:30 на автодороге Павлодар – Успенка в Павлодарской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Как следует из сообщения polisia.kz, 73-летний водитель автомашины Toyota Alphard вблизи села Коряковка не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.


В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель снес отбойник на мосту в Павлодарской области. В результате аварии мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, открытые переломы лобной и височной костей, его перевели в реанимацию.

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Павлодар Павлодарская область
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