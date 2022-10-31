На 19 месяцев закроют один из пунктов пропуска на казахстанско-узбекской границе
Фото: pxhere
На границе Казахстана и Узбекистана пункт пропуска "Зангиота – Коплонбек" закрывают на 19 месяцев с 1 ноября 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Как следует из публикации хокимията (акимата) Ташкентской области в Facebook, причина – модернизация и техническое оснащение автомобильного пункта пропуска со стороны Казахстана.
Объявляется о временном закрытии пункта пропуска "Зангиота – Коплонбек" с 1 ноября текущего года, – говорится в сообщении.
20 октября 2022 года стало известно, что подготовлен проект договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахстанско-узбекской государственной границы.
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