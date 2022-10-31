Almaty Food Fest 2022: как прошел Международный гастрономический фестиваль

Это масштабное событие со множеством конкурсов, мастер-классов и выступлением артистов. На два дня Площадь имени Абая превратилась в огромный дастархан. Здесь можно было не только хорошо провести время, но еще и попробовать новые блюда. Журналист Zakon.kz собрал необычные рецепты.

В эти выходные Управление туризма Алматы организовало для гостей города и алматинцев Международный гастрономический фестиваль. На это мероприятие съехались лучшие зарубежные шеф-повара, а также профессионалы, представляющие местных рестораторов. Все пришедшие могли попробовать традиционные блюда из разных стран, а также принять участие в кулинарных мастер-классах и конкурсах.

Фото: Zakon.kz

Для маленьких гостей организаторы приготовили незабываемую развлекательную программу с ростовыми куклами и играми.

Свой выходной променад мы начали с самого неожиданного и в то же время оригинального блюда на фестивале – суши с казы под соусом на основе курта. Автором оригинального яства стал 19-летний повар из Алматинской области, который называет себя "шеф Рамазан".

Фото: Zakon.kz

Я готовлю с 16 лет, полтора года назад придумал этот рецепт. Моя главная цель – продвигать нашу традиционную кухню. Мне приятно, что блогеру из Индии очень понравилось мое блюдо, особенно он оценил соус. Шеф-повар Рамазан

Для тех, кто ценит грузинскую кухню, на празднике отвели отдельную площадку, на которой раздавали горячие хинкали и хачапури. Нашлось место на празднике и уже давно полюбившемуся блюду тысяч казахстанцев и не только – настоящему узбекскому плову.

Фото: Zakon.kz

На фестивале была представлена и свежая фермерская продукция – сезонные овощи, различные виды варенья и соленья, мед, натуральный кофе, пряные и фруктовые чаи, кумыс, шубат. Также порадовал ассортимент хлебобулочных изделий.

Фото: Zakon.kz

Особой популярностью у алматинцев пользовалась мексиканская кухня. С начала фестиваля у шатра с ней выстроилась длинная очередь. Гости разбирали тако и бурито так быстро, что их даже не успевали готовить.

Для алматинских сладкоежек шеф-повара пекли гонконгские вафли, делали шоколадные конфеты ручной работы и угощали восточными сладостями. К слову, для этого даже отвели отдельную площадку и назвали ее Улицей сладостей.

Пока в одной части фестиваля пробовали и наслаждались разными вкусами блюд, в другой шли live cooking шоу. Их организовал известный шеф-повар Руслан Закиров, который прошел стажировку у лучших и именитых поваров Италии, Финляндии и Коста-Рики. Для гостей шеф-повар из Санкт-Петербурга приготовил изысканные блюда: карри с морепродуктами, тыквой и чечевицей, а также хрустящие сырники "Иримшик с инжиром".

Фото: Zakon.kz

После своего необычного шоу Закиров отметил, что из казахских блюд ему больше всего понравился нарын – повара удивили вкус и простота приготовления, поскольку для него достаточно всего четырех ингредиентов.

Фото: Zakon.kz

Некоторые на фестивале успевали практически все: кушать и снимать видео приготовления блюд. Фуд-блогеры из Кувейта и Бахрейна делились на своих страницах в соцсетях рецептами традиционных блюд Казахстана и даже успели показать своим подписчикам частичку уникальной природы Алматы.

У меня 100 тыс. подписчиков в Instagram и 460 тыс. в Tik Tok, я просто в восторге от фестиваля и его атмосферы. Мы уже побывали на Шымбулаке и увидели Кок-Тобе, это просто невероятно. Здесь я впервые попробовал конину и бешпармак и остался доволен. Еще мне понравились баклажаны под соусом "Курт". Хусаин Хаджи

Фото: Zakon.kz

Чиновники Алматы отметили, что такой фестиваль теперь в городе будет традиционным. Поскольку удалось не только попробовать необычную еду, но и угостить иностранцев национальными блюдами нашей страны, а еще привлечь в южную столицу дополнительное количество туристов.

Автор: Дарига Турысбекова