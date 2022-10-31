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В Астане спасатели вынесли из горящего дома 9 детей

спасатели Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
31 октября в 17:39 пожар разгорелся в многоквартирном жилом доме по улице Мәңгілік ел. На место выехали пожарные подразделения ДЧС города Астаны, благодаря которым были спасены 13 человек, 9 из них - дети, сообщает Zakon.kz.

Пожар разгорелся на 7 этаже 14-этажного ЖК "Айсанам", создалось сильное задымление, так как в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 40 кв. м.

огнеборцы

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники столичного ДЧС.

огнеборцы

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

Как рассказали в пресс-службе ДЧС столицы, пожар локализован в 18:05 и ликвидирован в 18:10.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

Жертв и пострадавших нет.

пожар

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

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