В Астане спасатели вынесли из горящего дома 9 детей
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
31 октября в 17:39 пожар разгорелся в многоквартирном жилом доме по улице Мәңгілік ел. На место выехали пожарные подразделения ДЧС города Астаны, благодаря которым были спасены 13 человек, 9 из них - дети, сообщает Zakon.kz.
Пожар разгорелся на 7 этаже 14-этажного ЖК "Айсанам", создалось сильное задымление, так как в квартире горели домашние вещи и мебель на площади 40 кв. м.
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
В тушении пожара было задействовано 20 человек личного состава и 5 единиц техники столичного ДЧС.
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
Как рассказали в пресс-службе ДЧС столицы, пожар локализован в 18:05 и ликвидирован в 18:10.
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
Жертв и пострадавших нет.
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
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