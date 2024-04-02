Пожарный вытащил горящий газовый баллон из частного дома в Астане

Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны

2 апреля в 16:08 подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании газового баллона в частном доме по улице Армандастар. По прибытии огнеборцев Специализированной пожарной части №1 установлено, что на кухне горит газовый баллон, газовая плита, сообщает Zakon.kz.

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