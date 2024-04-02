Пожарный вытащил горящий газовый баллон из частного дома в Астане
Фото: пресс-служба ДЧС города Астаны
2 апреля в 16:08 подразделения ДЧС города Астаны выехали на поступившее сообщение о возгорании газового баллона в частном доме по улице Армандастар. По прибытии огнеборцев Специализированной пожарной части №1 установлено, что на кухне горит газовый баллон, газовая плита, сообщает Zakon.kz.
Один из огнеборцев успел вовремя предотвратить взрыв баллона.
"Оценив обстановку, пожарный-спасатель Специализированной пожарной части №1 Абылай Калижанов, проявив смелость и отвагу, вынес горящий газовый баллон и тем самым предотвратил взрыв баллона и потерю имущества жильцов дома". Пресс-служба ДЧС города Астаны
Отмечается, что пожар был полностью ликвидирован в 16:25.
"Уважаемые жители, ДЧС Астаны напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае возникновения пожара незамедлительно звоните по номеру 101!" – обратились спасатели к жителям столицы.
Ранее два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области.
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