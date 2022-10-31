Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова госпитализировали после нападения Фото: Zakon.kz
Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов 29 октября попал в больницу, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канал 112, на него напали неизвестные на выходе из Госдумы.

Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

По информации Telegram-канала Mash, его дочь Софья сообщила, что отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову. Также Карпов — трехкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).

Читайте также

В Астане спасатели вынесли из горящего дома 9 детей

В Акмолинской области полицейские нашли схрон оружия

В Аксу КАМАЗ придавил водителя

Анастасия Стативкина
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Изменения в казахстанском законодательстве с ноября 2022 года
Какие изменения ждут казахстанцев с ноября 2022 года
Награждены медалями
Ветераны разведывательного отряда Кара майора награждены медалями
Число погибших превысило 90
Число погибших при обрушении моста в Индии превысило 90
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления