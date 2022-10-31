Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов госпитализирован в Москве

Бывший чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов 29 октября попал в больницу, сообщает Zakon.kz

По информации Telegram-канал 112, на него напали неизвестные на выходе из Госдумы.

Сейчас он находится в реанимации. Врачи диагностировали у Карпова закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

По информации Telegram-канала Mash, его дочь Софья сообщила, что отец получил травму в результате падения, на него никто не нападал. Сейчас Анатолий Карпов находится в отделении нейрореанимации Института им. Склифосовского в состоянии искусственной комы.

71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам в 1975–1985 годах. В 1985 году он проиграл Гарри Каспарову. Также Карпов — трехкратный чемпион мира по версии Международной шахматной федерации (1993, 1996, 1998), двукратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985 и 1989).