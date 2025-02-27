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Мир

Скончался десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский

Борис Спасский, чемпион мира, кончина, шахматы , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 01:07 Фото: wikipedia.org
Десятый чемпион мира по шахматам Борис Спасский умер на 89-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

 О его кончине сообщил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов, пишет ТАСС.

"Ушла большая личность, на его партиях учились поколения шахматистов. Это большая утрата для страны", — отметил Филатов.

Спасский родился в 1937 году в Ленинграде. В шахматы начал играть в пятилетнем возрасте, а в 1955 году стал первым советским победителем чемпионата мира среди юношей. В 1969 году завоевал титул чемпиона мира, обыграв Тиграна Петросяна, но в 1972-м уступил шахматную корону американцу Роберту Фишеру.

Дважды выигрывал чемпионат СССР (1961, 1973), участвовал в более чем 60 международных турнирах, в 19 из которых становился победителем. В 1976 году переехал во Францию, а в 2012-м вернулся в Россию, где активно занимался популяризацией шахмат. В 2018 году стал почетным президентом ФШР.

Спасский трижды был женат, у него трое детей.

Ранее стало известно о кончине казахстанского писателя Дулата Исабекова. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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