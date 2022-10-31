В России завершилась частичная мобилизация

В Минобороны РФ заявили о том, что все мероприятия в рамках частичной мобилизации, связанные с призывом на военную службу граждан, пребывающих в запасе, прекращены, сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости, пункты сбора, которые использовались для этих целей, вернуться к работе по прежнему назначению.

Отмечается, что личный состав военкоматов, работавший в призыве граждан, находящихся в запасе, вернется к прежнему несению службы.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий в Украине.

В российские Вооруженные силы планировали призвать в общей сложности 300 тыс. граждан из запаса, это чуть более процента от общего мобилизационного ресурса страны.