"Транстелеком" опроверг информацию о приостановке совместного с РФ проекта
Фото: Facebook/"Транстелеком"
Пресс-служба АО "Транстелеком" опровергла информацию, опубликованную в российском издании "Коммерсантъ" - "Казахстан заморозил совместный с Россией ИТ-проект на 2,4 млрд рублей", сообщает Zakon.kz.
Помимо этого, в материале отмечается, что эксперты связали заморозку контракта с желанием Казахстана "дистанцироваться" от российских структур.
Во-первых, никакой заморозки ИТ-проекта с российской компанией "Безопасная информационная зона" ("Бизон", партнер "Сбербанка", ранее входивший в его структуру) не имеется. В 2019 году между АО "Транстелеком" и компанией "Безопасная информационная зона" был заключен Меморандум о сотрудничестве в области промышленной кибербезопасности. Данный меморандум заключен по совместной инициативе АО "Транстелеком" и компании "Безопасная информационная зона", - заявили в пресс-службе компании.
По их словам, начатые в 2019 году проекты "Транстелеком" в сотрудничестве с компанией "Безопасная информационная зона" успешно реализованы. Условия договорных отношений являются конфиденциальной информацией.
Во-вторых, следует отметить, что АО "Транстелеком", имеющее 20-летний опыт в области связи, и компания "Безопасная информационная зона", имеющая опыт в области кибербезопасности, установили взаимно доверительные, деловые и партнерские отношения.
Во избежание искажения предоставленной информации и негативной или неверной интерпретации данных и фактов, пересылать ответ АО "Транстелеком" необходимо целиком, не вырывая слов из контекста. Подобная мера имеет высокую важность, поскольку отдельные СМИ поднимают аналогичные вопросы в отношении АО "Транстелеком" на постоянной основе. Пресс-служба АО "Транстелеком"
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