В Госдуму РФ внесут законопроект о наказании для уклонившихся от мобилизации

Таким образом Госдума занялась устранением пробелов в законодательстве. Уголовная ответственность для россиян за отказ от участия в мобилизации при отсутствии отсрочки до сих пор не прописана, сообщает Zakon.kz.

В Госдуму внесут законопроект об изменениях в Уголовный кодекс РФ, согласно которым россияне, уклонившиеся от призыва на военную службу по мобилизации, будут нести уголовную ответственность, сообщают "Известия" со ссылкой на два источника в нижней палате.

По данным источников, за отказ от мобилизации россиянам будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до пяти лет, а также лишение свободы на срок до пяти лет.

Один из авторов законопроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев подтвердил, что документ готов к внесению в парламент.

Речь не идет о сегодняшней частичной мобилизации как таковой, просто у нас в стране не было мобилизации с 1941 года. Поэтому многие законы о ней просто не работали. Эрнест Валеев

Эрнест Валеев отметил, что хоть и мобилизация завершена, это не гарантирует, что она не потребуется когда-нибудь снова.