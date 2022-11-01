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Блогер из Мангистау заснял улетающих птенцов фламинго

Блогер из Мангистау заснял улетающих птенцов фламинго Фото: pixabay
Активист из Мангистау Азамат Сарсенбаев на странице в Instagram опубликовал видео с летящими птенцами фламинго над озером. По его мнению, "это последние фламинго в этом году", сообщает Zakon.kz.

"Последние птенцы фламинго", - гласит подпись к видео.

В продолжении Сарсенбаев уточнил, что надеется на то, что отставшая группа птенцов от основной стаи, благополучно доберется до Туркменистана. Пока не наступили холода.

Также, по его мнению, скорее всего, это последние фламинго в этом году на территории Мангистау.

Следующая миграция птиц весной следующего года, - заключил он.

Комментаторы отметили: "Это волшебное видео".

Ученые отмечают, птиц на Каспийском берегу Туркменистана привлекают климат и кормовая база. Там они могут переждать холода.

Птицы обычно возвращаются в Мангистаускую область в апреле.

Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.

Одно из последних видео про фламинго Сарсенбаев снимал в марте.

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Анастасия Московчук
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