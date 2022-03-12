Последние недели пребывания фламинго наблюдают жители Мангистауской области

Последние недели пребывания фламинго на Мангистауском полуострове. Дальше их путь лежит в Коргалжын, – подписал видео Сарсенбаев.

Ранее сообщалось, что в регион фламинго прилетели раньше времени. Птицы обычно возвращаются в Мангистаускую область в апреле, однако в этот раз их заметили в середине февраля.