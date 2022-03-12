18:35 12.03.2022
Последние недели пребывания фламинго наблюдают жители Мангистауской области
Фото: pixabay
Житель Актау Азамат Сарсенбаев снял на фото и видео фламинго и опубликовал в Instagram, передает Zakon.kz.
Последние недели пребывания фламинго на Мангистауском полуострове. Дальше их путь лежит в Коргалжын, – подписал видео Сарсенбаев.
Ранее сообщалось, что в регион фламинго прилетели раньше времени. Птицы обычно возвращаются в Мангистаускую область в апреле, однако в этот раз их заметили в середине февраля.
Розовые фламинго обитают на берегу озера Караколь на юго-западе страны, что в 10 км к юго-востоку от города Актау. Когда наступает зима в Казахстане, птицы улетают в более теплые Ирак или Туркменистан.
Розовый фламинго в Казахстане внесен в Красную книгу.