В Казахстане прорабатывают открытие филиалов некоторых зарубежных вузов

филиала Зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;

прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).

Продолжится работа по созданию единого центральноазиатского пространства высшего образования. Совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию центральноазиатских стран на платформе Казахстана. Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана "Интеллектуальный Шелковый путь". Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

20 октября, выступая перед общественностью Жетысуской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее он выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. Например, по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.