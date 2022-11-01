В Казахстане прорабатывают открытие филиалов некоторых зарубежных вузов
Саясат Нурбек рассказал о проблемах интернационализации высшего образования. В справочной информации к докладу министра сказано, что прорабатывается открытие филиалов:
Университета Хериот Ват (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова;
Зарубежного вуза (Университет Калгари (Канада), Вагенингенский университет (Нидерланды) на базе Университета им. Шакарима;
Берлинского технического университета (ФРГ) на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева;
филиала Зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;
прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).
Продолжится работа по созданию единого центральноазиатского пространства высшего образования. Совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию центральноазиатских стран на платформе Казахстана. Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана "Интеллектуальный Шелковый путь".Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек
20 октября, выступая перед общественностью Жетысуской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее он выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. Например, по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.