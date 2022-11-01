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В Казахстане прорабатывают открытие филиалов некоторых зарубежных вузов

вузы Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на заседании правительства рассказал, филиалы каких зарубежных вузов могут открыть в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Саясат Нурбек рассказал о проблемах интернационализации высшего образования. В справочной информации к докладу министра сказано, что прорабатывается открытие филиалов:

  • Университета Хериот Ват (Великобритания) на базе Актюбинского регионального университета им. Жубанова;

  • Зарубежного вуза (Университет Калгари (Канада), Вагенингенский университет (Нидерланды) на базе Университета им. Шакарима;

  • Берлинского технического университета (ФРГ) на базе Восточно-Казахстанского технического университета им. Д. Серикбаева;

  • филиала Зарубежного вуза в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма на базе Жетысуского университета им. И. Жансугурова;

  • прорабатывается стратегическое партнерство между ЮКУ им. М. Ауэзова с KAIST (Южная Корея) и UCLA (США).

    Продолжится работа по созданию единого центральноазиатского пространства высшего образования. Совместно с партнерами прорабатывается вопрос создания Бюро по взаимодействию центральноазиатских стран на платформе Казахстана. Все инициативы по интернационализации высшего и послевузовского образования лягут в основу международной инициативы Казахстана "Интеллектуальный Шелковый путь".Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек

    20 октября, выступая перед общественностью Жетысуской области, глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что ранее он выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира. Например, по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.

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Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат Казахстан
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