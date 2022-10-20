В Талдыкоргане откроют филиал крупного зарубежного технологического университета
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, напомнил, что ранее он выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира, сообщает Zakon.kz.
Как отметил глава государства, по его поручению правительство совместно с областным акиматом прорабатывает вопрос создания в Талдыкоргане филиала крупного зарубежного технологического университета.
С учетом специфики области в вузе будут готовить специалистов в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и цифровых технологий.Касым-Жомарт Токаев
Это, как считает президент, позволит снизить отток молодежи из региона и обеспечить местную экономику высокопрофессиональными кадрами.
В Жетысускую область с рабочей поездкой Касым-Жомарт Токаев прибыл 20 октября.
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