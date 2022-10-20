В Талдыкоргане откроют филиал крупного зарубежного технологического университета

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Жетысуской области, напомнил, что ранее он выдвинул инициативу открыть в Казахстане филиалы пяти ведущих технических вузов мира, сообщает Zakon.kz.

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