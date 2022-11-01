Тепло и модно: дизайнер рассказал, как правильно одеться зимой

В поисках лучшего качества и дизайна, опираясь на модные тенденции, покупатель часто выбирает не совсем удобную и практичную одежду. Казахстанский дизайнер Алексей Чжен рассказал, на что нужно обращать внимание, подбирая теплые модные вещи и обувь на зиму, сообщает Zakon.kz.

По словам специалиста, прежде всего нужно понимать, что сейчас в тренде, когда верхняя одежда не только теплая и удобная, но и с дизайнерскими элементами. Это создаст ваш образ и подчеркнет индивидуальность.

Также дизайнер поделился мнением об изделиях из меха.

Шубы из натурального меха – это моветон. Сейчас нет никаких оснований носить натуральный мех. Существует высококачественный искусственный мех, который можно с удовольствием носить. Он обладает отличным качеством: теплом и комфортностью. Он эластичен, как натуральный. Поэтому я предлагаю носить искусственные шубы. Демисезонные варианты верхней одежды могут утепляться тем же высокотехнологичным искусственным мехом. Алексей Чжен

Относительно верней одежды, специалист порекомендовал отдавать предпочтение пуховикам, независимо от региона, в котором вы планируете их носить. При его выборе стоит обращать внимание на температурный режим, который указан на изделии.

Живя, в Алматы или в Астане, следуя погоде, это могут быть разные пуховики. Они могут быть длинною "в пол", могут быть в стиле куртки-бомбера, объемными. Пуховики – очень грамотно технологически продуманная верхняя одежда. Внутри она на пуху, а сверху слой непромокаемой плащевки. Кроме того, ткань может быть яркой, дизайнерской, делая серую зиму красочной и не скучной. Для разнообразия, можно даже заказать пуховик с принтами или какими-то дизайнерскими элементами. Алексей Чжен

Также спикер посоветовал обзавестись несколькими вариантами пуховика: разной длины и оттенков. Как считает дизайнер, это удобно относительно разной погоды, а яркость цвета может "оживить" любой зимний гардероб.

Между тем, как отметил эксперт моды, при выборе штанов на зиму не всегда нужно ориентироваться на объемность и толщину ткани. По словам эксперта, нося штаны зимой, можно одновременно и красиво выглядеть, и не мерзнуть.

Штаны могут быть красивыми и удобными, но с возможностью пододеть под них кальсоны или подштанники, которые и будут создавать это тепло, согревая при выходе на улицу. Но при этом, не нужно будет носить какие-то толстые ватные штаны, что конечно, на мой взгляд, не всегда уместно и правильно. Алексей Чжен

Что касается шапок, перчаток и обуви, то в этом вопросе, считает дизайнер, – все индивидуально.

Конечно, лучше покупать вязаные шапки с элементами вискозы. Они лучше держат форму. В Алматы многие не носят обувь с мехом внутри, а выбирают обувь на хорошей плотной подошве, и обувают с шерстяным носком, так как здесь достаточно теплая зима. Если мы говорим про столицу, то конечно, для этой местности лучше ориентироваться на сапоги, утепленные внутри мехом. Сейчас стало очень много спортивной обуви на меху, кроссовок. Конечно, лучше когда мех натуральный: цигейка или овчина. Утеплитель из искусственного меха также допустим. Но при покупке, лучше выбирать обувь, выпускаемую крупными брендами. У них хорошие технологии при изготовлении качественного искусственного меха. Но, конечно, если человек финансово может себе такую обувь позволить. Алексей Чжен

Ну и, безусловно, лучше, когда одежда на холодный период многослойна. Первый слой – мягкое, желательно хлопчатобумажное нижнее белье. Следом свободная водолазка или рубашка. Сверху можно надеть свитер или джемпер.

Эффект многослойности заключается в том, что между каждым слоем одежды образуется теплый воздух, который согреет вас на улице. А вот обтягивающая одежда не создает такой вакуум.