Стилист посоветовал, какая вещь будет модной осенью и ближайшей зимой
Фото: pixabay
Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на осень и зиму 2024 и 2025 года, сообщает Zakon.kz.
В Telegram он опубликовал пост, в котором призвал женщин носить меховые шарфы в стиле барбадосской певицы Рианны.
"Модная заметка. Пушистые меховые шарфы и шарфы из перьев – яркий тренд осень/зима 24/25. Рианна и ее меховые шарфы. Берите с РиРи пример!" – написал стилист.
В качестве примера специалист продемонстрировал снимки исполнительницы, которая примерила упомянутый аксессуар в голубом, нежно- и ярко-розовом, сером и рыжем оттенках.
Ранее звездный российский стилист Алеко Надирян поделился с подписчиками информацией о том, что будет модно осенью 2024 года.
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