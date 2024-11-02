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Стилист посоветовал, какая вещь будет модной осенью и ближайшей зимой

советы от стилиста, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 22:06 Фото: pixabay
Стилист Александр Рогов назвал модную вещь на осень и зиму 2024 и 2025 года, сообщает Zakon.kz.

В Telegram он опубликовал пост, в котором призвал женщин носить меховые шарфы в стиле барбадосской певицы Рианны.

"Модная заметка. Пушистые меховые шарфы и шарфы из перьев – яркий тренд осень/зима 24/25. Рианна и ее меховые шарфы. Берите с РиРи пример!" – написал стилист.

В качестве примера специалист продемонстрировал снимки исполнительницы, которая примерила упомянутый аксессуар в голубом, нежно- и ярко-розовом, сером и рыжем оттенках.

Ранее звездный российский стилист Алеко Надирян поделился с подписчиками информацией о том, что будет модно осенью 2024 года.

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