В Жамбылской области поезд столкнулся с автомобилем: погибли 6 человек
Фото: ДП Жамбылской области
Утром 1 ноября поезд столкнулся с автомобилем в Жамбылской области. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, погибли шесть человек.
По данным пресс-службы, трагедия произошла в селе Карасу Меркенского района: на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с Audi.
В результате происшествия, как заявили в полиции, погибли шесть человек.
Также сказано, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.
Назначен ряд необходимых экспертиз.
Фото: пресс-служба Жамбылской области
На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа, заключили в полиции.
В июне поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области. Тогда пассажира автомобиля госпитализировали с переломом руки. Водитель не пострадал.
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