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В Жамбылской области поезд столкнулся с автомобилем: погибли 6 человек

машина Фото: ДП Жамбылской области
Утром 1 ноября поезд столкнулся с автомобилем в Жамбылской области. Как рассказали Zakon.kz в полиции региона, погибли шесть человек.

По данным пресс-службы, трагедия произошла в селе Карасу Меркенского района: на железнодорожном переезде произошло столкновение пассажирского поезда с Audi.

В результате происшествия, как заявили в полиции, погибли шесть человек.

Также сказано, что по данному факту начато досудебное расследование по ст. 345, ч. 4 УК РК.

машина

Фото: пресс-служба Жамбылской области

Назначен ряд необходимых экспертиз.

На месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа, заключили в полиции.

В июне поезд столкнулся с автомобилем в Алматинской области. Тогда пассажира автомобиля госпитализировали с переломом руки. Водитель не пострадал.

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