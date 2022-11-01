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Министр Куантыров высказался о чиновниках, проигравших 507 млн тенге в казино

Министр Куантыров высказался о чиновниках, проигравших 507 млн тенге в казино Фото: unsplash
Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров прокомментировал ситуацию, когда государственные служащие проиграли в казино Алматинской области 507 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.

В кулуарах правительства у главы Миннацэкономики спросили, откуда у госслужащих такие суммы.

Значит, они какие-то свои личные сбережения тратят. Если человек является лудоманом, значит, он может, помимо своих доходов и имеющихся средств, иметь какие-то другие доходы, искать, занимать, – ответил Алибек Куантыров.

По его словам, все зависит от каждого человека индивидуально.

Это же не только госслужащих касается, это касается любых граждан, которые увлекаются азартными играми.Алибек Куантыров

19 октября стало известно, что госслужащие потратили 507 млн тенге в казино Алматинской области. По данным прокуратуры Алматинской области, 305 чиновников из различных регионов посещали игорные заведения в период несения государственной службы.

Лудомания – это очень распространенный вид зависимости, характеризующийся патологическим влечением больного к азартным и компьютерным играм.

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