В Мексике собака бегала с человеческой головой в пасти
Фото: pixabay
Жители города Сакатекас в Мексике обнаружили бездомную собаку, которая бродила с человеческой головой в зубах. Стражам порядка удалось поймать животное, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации Fox News, правоохранители предполагают, что жертву убили участники одной из преступных банд, связанных с наркокартелем.
Кроме того, отмечено, что позднее удалось найти другие части тела в одном из пунктов выдачи наличных денег.
В отдельных районах Мексики, по данным СМИ, наркокартели накопили оружие, имеют пособников среди властей и армию. В стране часто происходят вооруженные конфликты.
В октябре 2022 года неизвестные убили в Мексике мэра города и еще 18 человек.
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