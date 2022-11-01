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В Мексике собака бегала с человеческой головой в пасти

В Мексике бездомная собака бегала по улицам с человеческой головой в зубах Фото: pixabay
Жители города Сакатекас в Мексике обнаружили бездомную собаку, которая бродила с человеческой головой в зубах. Стражам порядка удалось поймать животное, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Fox News, правоохранители предполагают, что жертву убили участники одной из преступных банд, связанных с наркокартелем.

Кроме того, отмечено, что позднее удалось найти другие части тела в одном из пунктов выдачи наличных денег.

В отдельных районах Мексики, по данным СМИ, наркокартели накопили оружие, имеют пособников среди властей и армию. В стране часто происходят вооруженные конфликты.

В октябре 2022 года неизвестные убили в Мексике мэра города и еще 18 человек.

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