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Бездомные собаки заполонили Косшы и пугают местных жителей

Бездомные собаки беспокоят жителей Косшы, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 00:07 Фото: Zakon.kz
Бездомные собаки не дают покоя жителям ближайшего к столице города Косшы. Животные бродят возле школ и, по словам местных, нападают на детей. Тем временем ни одного питомника в населенном пункте нет, да и в Астане мест для бездомных четвероногих не хватает, сообщает Zakon.kz.

Местные жители рассказали КТК, что не редки случаи, когда животные нападают на школьников. Многодетная мать Гульжанат Жумашева боится отпускать детей одних из дома.

"У меня дочка во втором классе учится. Она уже два месяца на улицу не выходит. Я спрашивала тот раз: "Почему?" Она говорит: "Потому что я боюсь собак". Гульжанат Жумашева

Больше всего взрослые переживают, когда дети затемно возвращаются одни из школы. Родители говорят, что в городе часто не работает уличное освещение.

"Вожу вот ребенка в школу, и при мне был такой случай, когда собака сбила ребенка, и он сильно испугался". Юлия Демихова

Ситуация со стаями бродячих четвероногих повторяется из года в год, рассказывают местные. За все это время ни одного приюта для животных в городе так и появилось. Один из самых опасных маршрутов пролегает к одной из школ города. По этой аллее ежедневно проходят сотни детей. Здесь обосновалась стая из 10-15 бродячих собак, которые, по словам местных жителей, то и дело норовят напасть на школьников.

За отлов здесь, в городе близ столицы, отвечает Управление ветеринарии Акмолинской области, которое находится за 300 км – в Кокшетау. В местном акимате заявляют, что только в этом году выловили больше 300 собак. А одной из причин того, что по улицам бродит так много бездомных животных, называют беспечность самих жителей, которые безответственно относятся к меньшим собратьям.

"В какой-то части и жители, которые действительно, может быть, в свое время взяли этих собак и дальше, может, содержать не могут. На следующей неделе сказали, что уже выйдет бригада работать по отлову собак. С города, возможно, сюда прилучаются эти собаки". Начальник отдела предпринимательства и сельского хозяйства г. Косшы Дулат Сыздыков

Тем временем приюты для бездомных собак переполнены и в самой столице. Поэтому, насколько удачно сложится судьба отловленных в Косшы животных, до конца неясно.

Ранее сообщалось, что 100 голов скота нашли растерзанными недалеко от Уральска. Местные жители полагают, что это были стаи бродячих собак. Однако специалисты уверены, что на овец напали волки.

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