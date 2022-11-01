В Китае Disneyland закрыли вместе с людьми из-за COVID-19

Посетители Disneyland оказались взаперти после объявления о вспышке COVID-19 в Шанхае. Тысячи гостей парка побежали к выходу, но их ждали закрытые ворота, сообщает Zakon.kz.

Парк можно покинуть только тем, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, пишет Daily Mail.

Thousands are trapped inside Shanghai Disney and are not allowed to exit until they’re tested for COVID, as the Chinese government’s strict zero-COVID policy goes into effect again. pic.twitter.com/3Ur52L41qy October 31, 2022

В Китае проводят политику "нулевой терпимости". В субботу, 29 октября, в Шанхае выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Ограничения заставили людей оставаться там, где ввели карантин, пока они не получат результаты теста на COVID-19.