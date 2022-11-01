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В Китае Disneyland закрыли вместе с людьми из-за COVID-19

Шанхай Фото: pixabay
Посетители Disneyland оказались взаперти после объявления о вспышке COVID-19 в Шанхае. Тысячи гостей парка побежали к выходу, но их ждали закрытые ворота, сообщает Zakon.kz.

Парк можно покинуть только тем, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, пишет Daily Mail.

В Китае проводят политику "нулевой терпимости". В субботу, 29 октября, в Шанхае выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Ограничения заставили людей оставаться там, где ввели карантин, пока они не получат результаты теста на COVID-19.

29 марта Шанхай закрыли на строгий локдаун из-за рекордной вспышки COVID-19.

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COVID-19 Китай
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