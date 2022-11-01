В Китае Disneyland закрыли вместе с людьми из-за COVID-19
Фото: pixabay
Посетители Disneyland оказались взаперти после объявления о вспышке COVID-19 в Шанхае. Тысячи гостей парка побежали к выходу, но их ждали закрытые ворота, сообщает Zakon.kz.
Парк можно покинуть только тем, кто предъявит отрицательный тест на коронавирус, пишет Daily Mail.
— Mike Sington (@MikeSington) October 31, 2022
Thousands are trapped inside Shanghai Disney and are not allowed to exit until they’re tested for COVID, as the Chinese government’s strict zero-COVID policy goes into effect again. pic.twitter.com/3Ur52L41qy
В Китае проводят политику "нулевой терпимости". В субботу, 29 октября, в Шанхае выявили 10 случаев заражения коронавирусом. Ограничения заставили людей оставаться там, где ввели карантин, пока они не получат результаты теста на COVID-19.
29 марта Шанхай закрыли на строгий локдаун из-за рекордной вспышки COVID-19.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ