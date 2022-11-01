Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 2 ноября

По прогнозу синоптиков, 2 ноября на большей части Казахстана пройдут осадки в виде дождя и снега, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", по республике ожидаются туман, сильный ветер, на западе, северо-западе, севере — гололед, на северо-западе — метель.

Утром и днем в горных районах Туркестанской области возможен сильный дождь.

В Астане — переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-восточный с переходом на западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +8...+10°C.

В Алматы — переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с, днем порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +14...+16°C.

В Шымкенте — переменная облачность, дождь, утром и днем сильный. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11°C, днем +11...+13°C.