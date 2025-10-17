Синоптики рассказали, какими будут осень и зима в Казахстане

В ноябре 2025 года на большей части Казахстана прогнозируются осадки преимущественно в виде снега. В южных и юго-западных регионах – дождь со снегом, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", порывистый ветер, метели, гололед и туманы вероятны на протяжении месяца, преимущественно в северных, центральных и восточных регионах страны.

В течение ноября часто будут наблюдаться колебания температуры воздуха, так называемые "температурные качели":

на севере, в центре, востоке республики в начале первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -2-7°С до 0,+5°С, днем от +2+7°С до +5+10°С, к концу декады постепенное понижение температуры ночью до -7-12°С, днем до 0,-5°С.

Во второй и третьей декадах ноября ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5-12°С до -10-16°С, в центре и на востоке страны до -18°С, днем от -3+2°С до -5-10°С.

В конце месяца температура воздуха понизится ночью до -15-20°С, днем до -10-15°С.

На юго-западе, юге, юго-востоке республики в течение месяца ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -3-12°С до 0,+7°С, днем от +1+6°С до +8+18°С. В конце ноября в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -5-15°С, днем до 0,-5°С.

В целом температура воздуха в ноябре ожидается выше нормы на 1°С на всей территории страны (нормы приведены в таблице бюллетеня).

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части территории Казахстана, больше нормы – на западе, северо-востоке республики (в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях, на большей части Западно-Казахстанской, Павлодарской, на западе Атырауской, Мангистауской, на северо-востоке Костанайской областей и на востоке области Абай).

По предварительному прогнозу зима ожидается умеренно теплая, с количеством осадков в пределах климатической нормы на большей части республики. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. Также предполагаются в течение зимы "температурные качели", что будет способствовать образованию ледяной корки в снежном покрове.

В декабре на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около нормы, выше нормы на 1°С ожидается в северо-западной половине страны (в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областей, на северо-западе Акмолинской области), ниже нормы на 1°С предполагается на крайнем северо-востоке страны (на северо-востоке Восточно-Казахстанской области).

Количество осадков в декабре прогнозируется:

около нормы – на большей части республики;

меньше нормы – в центре, на большей части востока страны, на востоке Актюбинской области, в южной половине северного региона и на крайнем севере южных областей;

В январе температура воздуха предполагается около нормы на большей части территории страны, ниже нормы на 1°С ожидается на востоке республики (в области Абай и Жетісу, в Восточно-Казахстанской области, на большей части Алматинской, на востоке Карагандинской, Павлодарской областей).

Количество осадков в январе ожидается:

около нормы на большей части республики;

больше нормы – в горных и предгорных районах юга, юго-востока республики (в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области);

В феврале на всей территории страны средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2°.

Количество осадков в феврале ожидается:

в пределах климатической нормы на всей территории республики.

По предварительному прогнозу в марте температура ожидается выше нормы на 1° на всей территории страны. Количество осадков в марте предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в горных и предгорных районах юга и юго-востока республики (в горных и предгорных районах Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, области Жетісу и Восточно-Казахстанской области), меньше нормы – на большей части Мангистауской области.

