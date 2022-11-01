Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы насмерть сбили женщину рядом с торговым центром

Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 ноября сбили женщину, 1959 года рождения, переходившую дорогу недалеко от перекрестка Абая – Алтынсарина, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Hyundai Sonata двигался по проспекту Абая в восточном направлении. За рулем находилась девушка.

Алматы

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, в это время напротив ТРЦ MOSKVA женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Девушка слишком поздно заметила женщину и сбила ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Алматы

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники дорожной полиции.

Алматы

Фото: Zakon.kz

27 сентября автобус насмерть сбил женщину в Алматы. По словам очевидцев, женщина переходила ул. Рихарда Зорге рядом с пешеходным переходом. Водитель автобуса не заметил переходящую женщину и совершил на нее наезд.

Читайте также

Жители Атырау устроили драку возле ночного клуба

Парень выбросился с 24-го этажа в Астане

В Мексике собака бегала с человеческой головой в пасти

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как выживают жители Алматы
Жизнь за чертой: как живут люди в трущобах Алматы
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Назван Топ-3 знаков зодиака, представители которых разбогатеют в первые дни ноября
Проблемы с интернетом
Проблемы с интернетом: Мусин призвал казахстанцев чуть-чуть потерпеть
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Астрологи рассказали, кто и как по знаку зодиака переживает тяжелое похмелье
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления