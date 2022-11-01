В Алматы насмерть сбили женщину рядом с торговым центром
Фото: Zakon.kz
В Алматы 1 ноября сбили женщину, 1959 года рождения, переходившую дорогу недалеко от перекрестка Абая – Алтынсарина, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Hyundai Sonata двигался по проспекту Абая в восточном направлении. За рулем находилась девушка.
По словам очевидцев, в это время напротив ТРЦ MOSKVA женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Девушка слишком поздно заметила женщину и сбила ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Все обстоятельства ДТП выяснят сотрудники дорожной полиции.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
27 сентября автобус насмерть сбил женщину в Алматы. По словам очевидцев, женщина переходила ул. Рихарда Зорге рядом с пешеходным переходом. Водитель автобуса не заметил переходящую женщину и совершил на нее наезд.
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