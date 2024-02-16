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Женщину сбили насмерть возле военного городка в Алматы

16 февраля возле 13-го военного городка Алматы по проспекту Суюнбая водитель насмерть сбил женщину 1968 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Водитель Nissan Almera двигался по Суюнбая на север в сторону 70-го разъезда. По словам водителя, ему навстречу двигался автомобиль с включенным дальним светом, вследствие чего тот не заметил и наехал на пешехода. Водитель рассказал нашему корреспонденту, что не видел женщину и притормаживал на пешеходном переходе.

Ударил он ее несильно, однако женщина скончалась на месте от удара об асфальт. Приехавшие медики только констатировали смерть. На месте работают дознаватели и другие сотрудники полиции. 

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

15 февраля в Алматы по улице Ангарская, не доезжая улицы Бокейханова, от удара при столкновении грузовик Mercedes-Benz Sprinter и Toyota Corolla разлетелись с дороги в разные стороны. Погиб пассажир.

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