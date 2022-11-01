Житель Китая скрыл от семьи выигрыш в 30 млн долларов

Житель одной из южных провинций Китая стал обладателем крупного выигрыша в лотерею – он получил чек на 30 млн долларов. Однако на вручение сертификата счастливчик пришел в мультяшном костюме, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Asia One, костюм был нужен мужчине для того, чтобы скрыть личность. Кроме того, он придумал себе псевдоним "Мистер Ли".

Также победитель добавил, что не сказал об этом радостном событии жене и ребенку. По его мнению, с такими деньгами родные "могут чувствовать свое превосходство над другими людьми и не будут в будущем усердно работать или учиться".

Мужчина уточнил, что регулярно играет в лотерею уже 10 лет, но так крупно ему повезло в первый раз.

Часть денег "Мистер Ли" уже направил на благотворительность. Несмотря на планы и дальше скрывать выигрыш от семьи, по закону все деньги считаются совместным активом супружеской пары.

В июле сообщалось, что выигравший в лотерею 1,3 млрд долларов житель США получит лишь треть суммы.