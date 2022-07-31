Выигравший в лотерею $1,3 млрд житель США получит лишь треть суммы

Выигравший 1,28 миллиарда долларов в лотерею американец получит только треть суммы, сообщает Zakon.kz.

Житель штата Иллинойс, выигравший в лотерею $1,337 млрд, угадав сразу шесть номеров, сможет получить только $780,5 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Победитель, пожелавший не раскрывать своего имени, мог бы получить всю сумму выигрыша только в том случае, если бы дал свое согласие на ежегодные выплаты частями в течение 29 лет.

Большинство победителей лотерей выбирают единовременную выплату, которая составляет меньшую сумму, — в данном случае это будет $780,5 млн.

Но даже в этом случае победитель не сможет получить всю сумму – после выплаты всех налогов (из расчета на выигрыш в $1,28 млрд) ему достанется только $433,7 млн.

Новость по теме Американец выиграл в лотерею 1,28 млрд долларов

Mega Millions — американская лотерея, созданная в 1996 году.