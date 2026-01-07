Случайная просьба к брату обернулась выигрышем в 1 млн долларов
Житель США выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря помощи своего брата, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет издание UPI.
По данным портала, в ноябре 30-летний мужчина из округа Окленд узнал от родственника о розыгрыше Super Raffle, который проводила Мичиганская лотерея. Американец попросил брата приобрести для него лотерейный билет, не подозревая, что тот окажется выигрышным.
Розыгрыш состоялся 19 ноября и принес мужчине джекпот в размере одного миллиона долларов. Победитель признался, что поначалу не поверил в свою удачу и несколько раз перепроверял билет, прежде чем осознал, что действительно стал миллионером.
Выигранные средства мужчина планирует разместить на сберегательном счете.
Ранее в Казахстане утвердили правила внутреннего контроля для игорного бизнеса и лотереи.
