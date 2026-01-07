#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
512.83
600.58
6.36
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
512.83
600.58
6.36
Мир

Случайная просьба к брату обернулась выигрышем в 1 млн долларов

Доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, обмен валют , фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 01:51 Фото: freepik
Житель США выиграл 1 млн долларов в лотерею благодаря помощи своего брата, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет издание UPI.

По данным портала, в ноябре 30-летний мужчина из округа Окленд узнал от родственника о розыгрыше Super Raffle, который проводила Мичиганская лотерея. Американец попросил брата приобрести для него лотерейный билет, не подозревая, что тот окажется выигрышным.

Розыгрыш состоялся 19 ноября и принес мужчине джекпот в размере одного миллиона долларов. Победитель признался, что поначалу не поверил в свою удачу и несколько раз перепроверял билет, прежде чем осознал, что действительно стал миллионером.

Выигранные средства мужчина планирует разместить на сберегательном счете.

Ранее в Казахстане утвердили правила внутреннего контроля для игорного бизнеса и лотереи.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Токаев поручил выделить 1 млн долларов на помощь Турции
09:03, 08 февраля 2023
Токаев поручил выделить 1 млн долларов на помощь Турции
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
22:22, 03 июля 2025
Американка выиграла около 26 миллионов тенге благодаря печенью с предсказанием
Житель США впервые сыграл в лотерею и выиграл 40 тыс. долларов
17:53, 18 августа 2023
Житель США впервые сыграл в лотерею и выиграл 40 тыс. долларов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: