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Аким Карасайского района пообещал помочь жителям Каскелена, оказавшимся в дорожном лабиринте

Аким Карасайского района пообещал помочь жителям Каскелена Фото: Zakon.kz
В результате строительства дороги часть жителей Каскелена оказалась в лабиринте улиц. Чтобы из него выбраться, необходимо делать гигантский крюк. Аким Карасайского района пообещал помочь жителям, сообщает Zakon.kz.

Жители четырех улиц с одинаковым названием Койтас оказались в лабиринте. По генплану застройки главную дорогу в этом районе города должны были построить еще 10 лет назад. Однако этого не произошло, и люди оказались в изоляции от остальной части райцентра, передает "Хабар 24".

Теперь, чтобы детям попасть в школу, находящуюся в 300 метрах от дома, нужно идти в обход полтора километра по неосвещенному пространству, где много бездомных собак. А взрослые на автомобилях передвигаются по частным сельхозугодьям.

Как говорят жители, проблема появилась после того, как в 2017 году был изменен генплан города. Предприниматели строили дорогу без учета потребностей жителей.

Аким Карасайского района заверил жителей, что власти приступили к решению проблем.

Этот вопрос президент страны держит на личном контроле. И мы решим его. Тут некоторые участки находятся в частном владении, мы обязательно переговорим с хозяевами. Сейчас приведем в порядок одну из улиц, заасфальтируем, сделаем освещение, обновим электросети. Подготовим проект, деньги будут выделены.Аким Карасайского района Жасулан Естенов

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Алматинская область Каскелен
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