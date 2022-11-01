Аким Карасайского района пообещал помочь жителям Каскелена, оказавшимся в дорожном лабиринте

В результате строительства дороги часть жителей Каскелена оказалась в лабиринте улиц. Чтобы из него выбраться, необходимо делать гигантский крюк. Аким Карасайского района пообещал помочь жителям, сообщает Zakon.kz.

Жители четырех улиц с одинаковым названием Койтас оказались в лабиринте. По генплану застройки главную дорогу в этом районе города должны были построить еще 10 лет назад. Однако этого не произошло, и люди оказались в изоляции от остальной части райцентра, передает "Хабар 24".

Теперь, чтобы детям попасть в школу, находящуюся в 300 метрах от дома, нужно идти в обход полтора километра по неосвещенному пространству, где много бездомных собак. А взрослые на автомобилях передвигаются по частным сельхозугодьям.

Как говорят жители, проблема появилась после того, как в 2017 году был изменен генплан города. Предприниматели строили дорогу без учета потребностей жителей.

Аким Карасайского района заверил жителей, что власти приступили к решению проблем.