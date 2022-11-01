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Рэпера Takeoff из трио Migos застрелили в Техасе

Застрелили в Техасе Фото: Instagram/yrntakeoff
В Хьюстоне (Техас), США, застрелили участника группы Migos, рэпера Takeoff (настоящее имя Киршник Хари Болл), сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел накануне во время празднования дня рождения промоутера Джаза Принца, сына певца Джеймса Принца, пишет портал OnSmash.

Это была закрытая вечеринка, где присутствовали рэперы со своими друзьями. После того, как они покинули мероприятие, между товарищами произошла ссора. По некоторым данным, причиной стала игра в кости. За ссорой последовала стрельба. Исполнителя смертельно ранили в голову или шею, точной информации пока нет.

Кто открыл стрельбу, тоже неизвестно.

Болл родом из штата Джорджия. В 2008 году вместе с Маршаллом и двоюродным братом Киари Кендреллом Сифусом (Offset) музыканты объединились в трио Polo Club. А через три года они переименовали группу в Migos. Первый хит группы – Versace – вышел в 2013 году.

Константин Вноровский
США
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