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Ситуация в Украине: МИД РФ ждет ответа от Лиз Трасс, известный бизнесмен отказался от российского гражданства

Ситуация в Украине 1 ноября Фото: vk.com/Мария Захарова
Эрдоган проведет переговоры с Зеленским и Путиным по поводу "зерновой сделки", Twitter начал помечать аккаунты украинских СМИ как "аффилированные с украинским правительством", сообщает Zakon.kz.

  • Песков подтвердил завершение частичной мобилизации в России. Он уточнил, что указ президента РФ для этого не нужен.

  • Представитель российского МИД Мария Захарова ждет ответ Лондона на вопрос, отправляла ли Лиз Трасс сообщение "it’s done" ("с ним покончено") госсекретарю США Энтони Блинкену после взрывов на "Северных потоках".

  • В Херсонской области продолжается эвакуация мирных жителей. Власти организовали вывоз людей с правого берега Днепра. Также освободить от гражданского населения собираются 15-километровую зону вдоль реки. Завершить операцию намерены за три дня.

  • Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал тезис западных стран: "России нельзя дать победить". По его мнению, Запад толкает мир к ядерной войне, и только полная и окончательная победа России гарантирует от глобального конфликта.

  • Российский бизнесмен Олег Тиньков заявил о решении отказаться от гражданства РФ, о чем он сообщил в Instagram, однако позже пост был удален. Комментируя исчезновение поста, Тиньков назвал это "происками кремлевских троллей".

  • Twitter начал помечать аккаунты украинских СМИ как "аффилированные с украинским правительством".

  • Латвия отдала Украине почти половину своего военного бюджета – СМИ со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.

  • На двух украинских объектах началась проверка инспекторов МАГАТЭ по вопросам безопасности. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен представить первоначальные выводы по итогам проверки уже на этой неделе. Проверка двух украинских объектов проводится по обращению Киева.

  • ЕС готов поставлять Украине электроэнергию в случае ее дефицита.

  • Эрдоган в ближайшие дни проведет переговоры с Зеленским и Путиным по поводу "зерновой сделки" – МИД Турции.

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