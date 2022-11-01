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Цена изъятой у браконьеров рыбы в ВКО превышает 116 млн тенге

Цена превышает 116 млн тенге Фото: polisia.kz
Полицейские в Восточном Казахстане изъяли у браконьеров около 20 тонн незаконно добытой рыбы, сообщает Zakon.kz.

25 октября на 29-м км трассы Омск – Майкапчагай на территории Тарбагатайского района сотрудники районного отдела полиции остановили грузовой автомобиль под управлением 58-летнего жителя Усть-Каменогорска. Мужчина перевозил около 20 тонн рыбы (судак и лещ) без разрешительных документов.

Общий ущерб составил сумму более 116 млн тенге.

В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по ст. 335, ч. 1 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Первый заместитель начальника ДП ВКО Думан Кожахметов

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