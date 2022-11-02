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Скандал вокруг древнего захоронения разгорается в Мангистау

скандал из-за катакомб в Мангистау Фото: pixabay
В местах древних захоронений уже проложили водопроводные трубы. Археологи бьют тревогу: не только уничтожается тысячелетнее наследие, но и нарушается земельный кодекс, сообщает Zakon.kz.

Человеческие останки в поселке Жынгылды обнаружили в 2019 году при строительстве инженерных сетей. Трубы прокладывали к участкам, отведенным под новостройки, сообщает телеканал "Астана".

Тогда приглашенные специалисты дали заключение – траншея проходит через древний могильник: это восемь захоронений IV-V века нашей эры, и копать дальше нельзя. Однако спустя три года про это "нельзя" как будто забыли, рассказал археолог Андрей Астафьев.

Когда мы приехали в поселок Жынгылды, эта траншея оказалась засыпана. И более того, видно, что в этих траншеях установлены канализационные колодцы, то есть работы не прекращались. Госструктуры должны по серьезному вмешиваться.археолог Андрей Аставфьев

В управлении культуры региона сообщили, что уже направили письмо в отдел строительства акимата Мангистауского района. Именно этот орган контролировал работы в Жынгылды. О нарушении поставили в известность и прокуратуру.

В письме мы указали, что по закону в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физические, юридические лица обязаны приостановить дальнейшее видение работ. Со своей стороны, от управления культуры отправили письмо в областную прокуратуру и управление государственно-строительного контроля Мангистауской области. замруководителя управления культуры, архивов и документации Мангистауской области Гулзайда Толеугалиева

Тем временем в акимате Мангистауского района сообщили, что проект проведения инженерных сетей датирован еще 2007 годом, а госэкпертизу он прошел только в 2021 году. И строительные работы начаты по ее результатам. Правда, сейчас приостановлены, заверили чиновники.

Теперь делом займется местная прокуратура. В надзорном органе намерены проанализировать, насколько законны действия районных властей.

К слову, древнее захоронение достаточно плотное, а его размеры, по оценке археолога, 40 на 60 метров. Андрей Астафьев не исключает, что останки принадлежат земледельцам эпохи Великого переселения, это как раз IV-VI века нашей эры. А это новая страница в истории полуострова.

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